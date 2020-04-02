Европарламент внеочередно соберется из-за коронавируса

Европейский парламент 16 и 17 апреля проведет внеочередное пленарное заседание для обсуждения мер борьбы с пандемией COVID-19.

Источник: сайт ЕП

Детали: Президент и лидеры политических групп Европейского парламента (Конференция президентов) в четверг утром провели дистанционную встречу и согласовали созыва внеочередного пленарного заседания в четверг, 16 апреля, и в пятницу, 17 апреля, в Брюсселе.

Повестка дня будет включать дебаты с участием Европейского совета и Еврокомиссии. Также ЕП готов голосовать по резолюции о скоординированных действиях ЕС в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Также лидеры политических групп выразили обеспокоенность чрезвычайных мер по борьбе с вирусом, которые были приняты в Венгрии.

Что было раньше: 30 марта парламент Венгрии предоставил правительству Виктора Орбана полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной через коронавирус.