Воздух в Киеве очистился почти до нормы

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Понедельник, 20 апреля 2020, 13:27

Качество атмосферного воздуха в Киеве, Киевской и Житомирской областях улучшилось, концентрация пыли и остатков горения близка к норме.

Источник: замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко на онлайн-брифинге в понедельник, передает Интерфакс-Украина; мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir

Прямая речь Прокопенко: "По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации - изменению направления ветра и кратковременным дождям - качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось".

"Качество атмосферного воздуха в Киеве на сегодня близко к обычному для этого периода весны. Взвешенные вещества - пыль и остатки горения - близкие или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близко к предельно допустимой концентрации и даже ниже".

Детали: Прокопенко подчеркнул, что такое явление, как задымленность, в понедельник уже не наблюдается.

Вместе с тем, по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев оказался на 88 месте с индексом 22, что характеризуется как "хороший" уровень.

 

Что предшествовало: В 23:30 субботы украинская столица занимала 1 место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья".

А вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц - отметка "опасно".

Днем 19 апреля Киев опустился уже на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах.

Предыстория:

  • 16 апреля в киевском воздухе появились продукты горения. Киевлянам советовали закрыть окна. Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев - мировой лидер по загрязненному воздуху. 
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
  • 20 апреля Аваков сообщил, что в МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Украинская правда
Темы: Киев экология Житомирская область пожар


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