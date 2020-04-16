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ВАКС таки взыскал с Альперина залог, но только половину

Четверг, 16 апреля 2020, 18:20
ВАКС таки взыскал с Альперина залог, но только половину

Апелляционная палата ВАКС решила взыскать с "короля контрабанды" Вадима Альперина, который нарушил условия освобождения из-под стражи под залог, только 35 млн вместо 70 млн грн.

Источник: ЦПК

Дословно: "Апелляционная палата ВАКС взыскала с Альперина 35 млн грн, то есть половину залога! А размер нового залога увеличили до 76 млн грн".

Что было раньше: 29 ноября Высший аникорупцийний суд назначил Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

2 декабря после внесения залога на Альперина надели "электронный браслет" и он вышел из СИЗО.

26 января адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его подзащитного сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.

Но избрание Альперину меры пресечения предусматривало обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала расследование в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с Альперина и взыскание с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Судья первой инстанции ВАКС по делу Альперина Сергей Мойсак отказался взимать залог с подозреваемого и засекретил обоснование такого решения.

Узнать больше: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Предыстория:

  • 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
  • 27 нобря Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
  • 28 ноября Альперину объявили подозрениепо ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").
  • Тогда, в ноябре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский назвалАльперина "одним из крестных отцов контрабанды" и пообещал "ценный подарок" тем, кто поможет его поймать.

Темы: Антикоррупционный судконтрабанда
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