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Арахамия о Саакашвили: Будет плохо, если провалим голосование

Суббота, 25 апреля 2020, 01:37
Арахамия о Саакашвили: Будет плохо, если провалим голосование

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только "слуг" пока невозможно. Сейчас идут консультации с другими фракциями.

Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Выставлять в парламент (назначение Саакашвили – УП) нужно тогда, когда мы на 100% будем понимать, какое соотношение по голосам мы будем иметь в парламенте.

Будет очень плохо, если провалим голосование ... Если взять только "слуг народа", то этого не будет (назначения – УП). Теоретически возможно, но у нас посещаемость низкая из-за карантина".

Детали: По словам лидера фракции, дата голосования за назначение экс-президента Грузии на должность до сих пор не определена. Кроме этого, также необходимо внести представление на назначение в повестку дня. Это могут сделать нардепы, собрав 150 подписей, или президент, инициировав заседание.

"Это еще не определено: непонятно, будет ли это четверг или иной день. Во-вторых, повестка дня не определена. Никаких сигналов, кто будет инициировать (следующее заседание Рады – УП) нет ", – объяснил Арахамия.

Также глава фракции рассказал, что сейчас идут консультации с другими фракциями и профильными комитетами по назначению Саакашвили.

Из-за того, что "слуги" самостоятельно не могут поддержать назначение, Арахамия не исключает, что будут договоренности с другими политическими силами.

"Поэтому надо или дождаться, когда мы сможем мобилизовать больше людей в парламент из нашей фракции, или договориться на поддержку других фракций для того, чтобы единственным таким порывом сделать это назначение", – сказал он.

Однако в "Оппозиционный платформе - За жизнь" уже заявили, что не поддержат кандидатуру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.
  • В то же время на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа" экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: СаакашвилиАрахамия Кабинет министров
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