Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

Источник: пресс-секретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии УП, ВАКС

Детали: Она сообщила, что соответствующее решение 3 апреля принял Высший антикоррупционный суд.

По ее словам, экс-нардеп нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями.

Кроме этого, как сообщает ВАКС, следственный судья избрал подозреваемому новую меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен.

И снова положил ряд обязанностей: прибывать к детективк, прокурорк, судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы; воздержаться от общения с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве; воздержаться от общения со свидетелями; сдать на хранение паспорт и другие документы для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей до 14 мая 2020 года.

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