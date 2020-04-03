Суд взыскал 80 миллионов залога Микитася в доход государства

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Пятница, 3 апреля 2020, 17:53

Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

Источник: пресс-секретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии УП

Детали: Соответствующее решение 3 апреля принял Высший антикоррупционный суд.

Как пояснила Постолюк, экс-нардеп нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом.

Прямая речь: "Дело в том, что Микитась проводил совещание, где были подозреваемые по делу квартир для Нацгвардии. А общение с фигурантами дела запрещено условиями его меры пресечения".

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Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.
  • 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.
  • 20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины

Украинская правда
Темы: Микитась


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