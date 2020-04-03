Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

Источник: пресс-секретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии УП

Детали: Соответствующее решение 3 апреля принял Высший антикоррупционный суд.

Как пояснила Постолюк, экс-нардеп нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом.

Прямая речь: "Дело в том, что Микитась проводил совещание, где были подозреваемые по делу квартир для Нацгвардии. А общение с фигурантами дела запрещено условиями его меры пресечения".

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