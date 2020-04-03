Суд взыскал 80 миллионов залога Микитася государству. Должен заплатить еще 100 млн
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
Источник: пресс-секретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии УП, ВАКС
Детали: Она сообщила, что соответствующее решение 3 апреля принял Высший антикоррупционный суд.
По ее словам, экс-нардеп нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями.
Кроме этого, как сообщает ВАКС, следственный судья избрал подозреваемому новую меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен.
И снова положил ряд обязанностей: прибывать к детективк, прокурорк, судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы; воздержаться от общения с другими подозреваемыми в указанном уголовном производстве; воздержаться от общения со свидетелями; сдать на хранение паспорт и другие документы для выезда за границу; носить электронное средство контроля.
Срок действия обязанностей до 14 мая 2020 года.
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Предыстория:
- Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
- 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.
- 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
- 25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.
- 20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины