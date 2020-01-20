Экс-нардепа Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины – Лещенко

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Понедельник, 20 января 2020, 11:06

Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли рейса при попытке вылета из Украины 20 января.

Источник: бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram

Прямая речь: "При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась".

Детали: Других подробностей Лещенко не сообщил.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в Госпогранслужбе и прокуратуре.

Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.
  • В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
  • В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • Однако 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.
  • 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.
  • 25 декабря 2019 года Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года.

Украинская правда
Темы: Микитась аэропорт квартиры


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