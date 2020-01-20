Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли с рейса при попытке вылета из Украины 20 января.

Источник: бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram, источники УП в правоохранительных органах, пресс-служба Госпогранслужбы

Прямая речь: "При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась".

Детали: Других подробностей Лещенко не сообщил.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили эту информацию. По словам собеседника, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Максим Грищук, но впоследствии отменил его.

По словам источника УП, Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон.

В Госпогранслужбе отметили, что инцидент был в аэропорту "Борисполь".

Почему это важно: Согласно решению суда об избрании меры пресечения, подозреваемый Микитась вышел под залог. Вместе с тем он должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.

Также Микитась должен сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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