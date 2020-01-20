Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли рейса при попытке вылета из Украины 20 января.

Источник: бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram

Прямая речь: "При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась".

Детали: Других подробностей Лещенко не сообщил.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в Госпогранслужбе и прокуратуре.

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