Кличко признал, что назначил директора по благоустройству по рекомендации Ермака

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Пятница, 3 апреля 2020, 18:11

Директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета Алексей Кулеба был назначен на должность по рекомендации руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Источник: комментарий городского головы Киева Виталия Кличко программе "Схемы"

Прямая речь: "У нас есть список людей, с которыми мы проводим собеседования. Одна рекомендация была от господина Ермака относительно ... не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был, что касается коррупционной составляющей и касается КП "Благоустройство".

Действительно, много нареканий в отношении всех МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, чтобы этот человек был абсолютно некоррумпированный, эффективный. У меня был разговор (с Ермаком - ред.), и рекомендация была относительно господина Кулебы. Я проводил собеседования с этими людьми и могу сказать, что господин Кулеба был лучшим"

Детали: При этом мэр Киева не видит в этом попыток Банковой навязать ему нужных людей в столичную власть.

Кличко заверил, что Ермак не имеет влияния на столичную власть.

Алексей Кулеба возразил, что Ермак помогал ему получить должность директора Департамента городского благоустройства и добавил, что они с ним никак не связаны.

Журналисты со ссылкой на открытые источники напомнили, что в 2011-2013 годах Кулеба и Ермак, в частности, при подготовке к Евро-2012, были вместе в составе общественного совета Киевской городской государственной администрации.

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История вопроса:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля 2019 года, но правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказалось.
  • 4 сентября 2019 года Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Мэр Киева назвал это решение незаконным.
  • По данным УП, осенью у команды Зеленского было две кандидатуры на должность председателя КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
  • По данным источников УП, именно нынешний глава ОП Андрей Ермак якобы убедил Зеленского не увольнять Кличко с должности главы КГГА, как в свое время требовал бывший глава ОП Андрей Богдан.

Темы: Виталий Кличко Андрей Ермак Киев


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