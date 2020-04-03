Кличко признал, что назначил директора по благоустройству по рекомендации Ермака

Директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета Алексей Кулеба был назначен на должность по рекомендации руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Источник: комментарий городского головы Киева Виталия Кличко программе "Схемы"

Прямая речь: "У нас есть список людей, с которыми мы проводим собеседования. Одна рекомендация была от господина Ермака относительно ... не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был, что касается коррупционной составляющей и касается КП "Благоустройство".

Действительно, много нареканий в отношении всех МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, чтобы этот человек был абсолютно некоррумпированный, эффективный. У меня был разговор (с Ермаком - ред.), и рекомендация была относительно господина Кулебы. Я проводил собеседования с этими людьми и могу сказать, что господин Кулеба был лучшим"

Детали: При этом мэр Киева не видит в этом попыток Банковой навязать ему нужных людей в столичную власть.

Кличко заверил, что Ермак не имеет влияния на столичную власть.

Алексей Кулеба возразил, что Ермак помогал ему получить должность директора Департамента городского благоустройства и добавил, что они с ним никак не связаны.

Журналисты со ссылкой на открытые источники напомнили, что в 2011-2013 годах Кулеба и Ермак, в частности, при подготовке к Евро-2012, были вместе в составе общественного совета Киевской городской государственной администрации.

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