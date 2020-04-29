Кабмин разрешил продуктовым рынкам работать и определил главное условие

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Среда, 29 апреля 2020, 14:17

Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Основанием для открытия рынков будет решение представителей Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении рынком требований.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram о решении правительства

Дословно: "Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований".

Этому предшествовало:

  • 30 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко разрешил работу рынков во время карантина, но затем  отменил свое постановление, с 14 апреля работу рынков снова запретили.
  • 27 апреля президент Владимир  Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
  • Правительство решило открыть для начала 281 рынок.
  • Предполагалось ежедневное инспектирование представителями государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие или закрытие рынков. Если рынок нарушит нормы, то в следующий раз его откроют не раньше, чем через 7 дней после устранения нарушений.

Напомним:

  • Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.
  • Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.
  • В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Темы: карантин торговля коронавирус Кабинет министров Шмыгаль


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