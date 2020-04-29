Кабмин разрешил продуктовым рынкам работать и определил главное условие

Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Основанием для открытия рынков будет решение представителей Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении рынком требований.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram о решении правительства

Дословно: "Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований".

Этому предшествовало:

30 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко разрешил работу рынков во время карантина, но затем отменил свое постановление, с 14 апреля работу рынков снова запретили.

27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

Правительство решило открыть для начала 281 рынок.

Предполагалось ежедневное инспектирование представителями государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие или закрытие рынков. Если рынок нарушит нормы, то в следующий раз его откроют не раньше, чем через 7 дней после устранения нарушений.

Напомним:

Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.

В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

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