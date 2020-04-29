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Кабмин разрешил продуктовым рынкам работать и определил главное условие

Среда, 29 апреля 2020, 14:17
Кабмин разрешил продуктовым рынкам работать и определил главное условие

Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.

Основанием для открытия рынков будет решение представителей Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении рынком требований.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram о решении правительства

Дословно: "Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований".

Детали: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на брифинге после заседания Кабинета министров сообщил, что принято постановление об открытии и функционировании рынков – 30 апреля его обнародуют в "Правительственном курьере" ("Урядовий кур’єр"), после чего деятельность продовольственных рынков будет возобновлена.

Прямая речь Петрашко: "При каких условиях? При сохранении санитарных норм, которые были предложены главным санитарным врачом Министерства здравоохранения и будут дополнительные элементы контроля. Это участие двух инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков.

Всего 872 рынка могут открыться в Украине при соблюдения норм.

Уже сейчас, в 3 часа, в Министерстве экономики ответственный замминистра проводит совещание с представителями Госпродпотребслужбы на местах, которые в реальном режиме начнут коммуницировать с руководителями рынков и с местными органами власти, чтобы рынки могли открыться как можно скорее и чтобы сохранилось здоровье людей и нормы были соблюдены".

Другие подробности: Министр отметил, что рынки закрыли перед Пасхой, потому что большинство из них игнорировали правила карантина – так что сейчас рынки будут открывать под контролем и ежедневно будут контролировать их деятельность.

Руководителей продовольственных рынков и фермеров Петрашко призвал соблюдать нормы, установленные главным санитарным врачом по сдерживанию коронавируса.

 

Этому предшествовало:

  • 30 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко разрешил работу рынков во время карантина, но затем  отменил свое постановление, с 14 апреля работу рынков снова запретили.
  • 27 апреля президент Владимир  Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
  • Правительство планировало открыть для начала 281 рынок.
  • Предполагалось ежедневное инспектирование представителями Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие или закрытие рынков. Если рынок нарушит нормы, то в следующий раз его откроют не раньше, чем через 7 дней после устранения нарушений.

Напомним:

  • Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.
  • Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.
  • В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинторговлякоронавирусКабинет министроведа
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