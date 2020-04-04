Экс-заместитель генпрокурора: Венедиктова требовала объявить подозрение Стерненко

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко. Последний, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение.

Источник: интервью Трепака для УП "Виктор Трепак: Венедиктова была крайне недовольна моей позицией по делу Стерненка"

Прямая речь: "Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления".

Детали: По словам Трепака, он был поражен такой постановкой вопроса. "Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная его обстоятельств?", – добавил бывший зам.

Он ответил Венедиктовой, что оснований для объявления подозрения нет, а значит оно будет незаконной.

"Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией", – утверждает Трепак.

После разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет".

После того генпрокурору направили рапорт с аргументацией касательно отсутствия оснований для сообщения о подозрении Стерненку.

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Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.

Также, 25 марта в Офисе Генерального прокурора прошла встреча Венедиктовой с миинистром МВД Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко, на которой обсуждали состояние досудебного расследования по делу Павла Шеремета.

Рядом с делом Шеремета на совещании названо актуальным и резонансным дело активиста Стерненка, на которого было совершено несколько покушений, и в ходе одного из которых погиб нападавший.

Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака – его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненка обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.