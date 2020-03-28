Исключенная из "Слуги народа" нардеп заявила, что у нее коронавирус

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Суббота, 28 марта 2020, 13:18

Внефракционная нардеп Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.

Источник: Скороход в Telegram

Дословно: "Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19.

В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов".

Детали: Нардеп пообещала позже описать историю о том, как она пыталась сделать тест.

В то же время, она не уточнила, какой тест подтвердил у нее наличие коронавируса – экспресс или ПЦР.

По данным УП, Скороход недавно родила ребенка.

Что предшествовало: 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.

Предыстория:

  • 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить Анну Скороход. В тот же день из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов из фракции исключили Антона Полякова.
  • Перед этим Скороход заявила, что власть задержала ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования против законопроекта об открытии рынка земли вопреки позиции фракции.
  • В то же время, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. 
  • Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать ее исключение из депутатского объединения.
  • В ответ на обвинения Арахамии Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

Украинская правда
Темы: коронавирус Верховная Рада


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