Исключенная из "Слуги народа" нардеп заявила, что у нее коронавирус

Внефракционная нардеп Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.

Источник: Скороход в Telegram

Дословно: "Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19.

В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов".

Детали: Нардеп пообещала позже описать историю о том, как она пыталась сделать тест.

В то же время, она не уточнила, какой тест подтвердил у нее наличие коронавируса – экспресс или ПЦР.

По данным УП, Скороход недавно родила ребенка.

Что предшествовало: 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.

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