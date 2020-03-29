COVID-19 обнаружили у еще одного "слуги"
Воскресенье, 29 марта 2020, 18:33
У нардепа, члена франкции "Слуга народа" Владимира Ватраса выявлен коронавирус.
Источник: замглавы фракции СН Евгения Кравчук в Facebook
Прямая речь Кравчук: "Положительный результат теста получил Владимир Ватрас. Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице.
На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу (27 марта - ред.) его не было. Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома".
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Напомним,
- 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
- Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.
- У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.
- Лукашев уже выписан из Александровской больницы.
- 28 марта нардеп, ранее исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.
Украинская правда