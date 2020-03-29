Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19 обнаружили у еще одного "слуги"

Воскресенье, 29 марта 2020, 18:33
COVID-19 обнаружили у еще одного слуги
фото - УНИАН

У нардепа, члена франкции "Слуга народа" Владимира Ватраса выявлен коронавирус.

Источник: замглавы фракции СН Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь Кравчук: "Положительный результат теста получил Владимир Ватрас. Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице.

На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу (27 марта - ред.) его не было. Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома".

Читайте также: 

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Сколько человек заболели коронавирус COVID-19 в Украини и мире

Напомним,

  • 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.
  • У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.
  • Лукашев уже выписан из Александровской больницы.
  • 28 марта нардеп, ранее исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: