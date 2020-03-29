COVID-19 обнаружили у еще одного "слуги"

У нардепа, члена франкции "Слуга народа" Владимира Ватраса выявлен коронавирус.

Источник: замглавы фракции СН Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь Кравчук: "Положительный результат теста получил Владимир Ватрас. Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице.

На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу (27 марта - ред.) его не было. Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома".

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