У еще одного нардепа коронавирус, заседание Рады перенесли – Лещенко
Уже четвертый депутат Верховной Рады заразился коронавирусом, это - внефракционный Сергей Рудик. Заседание парламента перенесли с 26 на 28 марта.
Источник: бывший народный депутат Сергей Лещенко в Телеграм, собеседники УП во фракции "Слуга народа"
Прямая речь: "Количество заболевших нардепов уже сложно сосчитать, минимум - пятеро (УП известно о четверых). Во вторник подтвердился коронавирус у депутата Сергея Рудика".
Детали: Украинская правда пыталась дозвониться до Рудика, но он не брал трубку.
Кроме того, по информации Лещенко, заседание Верховной Рады, запланированное на четверг, переносится. Предварительно — на субботу. Это будет решено в пятницу на собрании фракции "Слуга народа".
По словам экс-нардепа, причина заключается в том, что многие депутаты боятся приходить в Раду из-за коронавируса.
Источники УП во фракции "Слуга народа" подтвердили перенос заседания Рады. Говорят, пока переносят на субботу из-за неготовности законопроектов по социальному обеспечению, экономике и перераспределению бюджета. Их надо еще обсудить.
Прямая речь источника: "До сих пор нет ни одного зарегистрированного законопроекта - большинство появится завтра. Плюс Кабмин должен внести изменения в бюджет. Это тоже все будет завтра к вечеру".
Напомним:
- Ранее стало известно, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще не было.
- В Украине с 12 марта объявлен карантин для противодействия распространению коронавируса, который распространился из Китая на весь мир.
- 17 марта Верховная Рада провела два внеочередных заседания за утро (приняла законы для предотвращения COVID-19, назначила генпрокурора и министра экономики), при этом изменила формат своей работы с пленарных заседаний на работу в комитетах. Земельная реформа зависла на паузе.
- 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. На внеочередном заседании он не был, но до этого приходил в комитет.
- Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел.