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У еще одного нардепа коронавирус, заседание Рады перенесли – Лещенко

Вторник, 24 марта 2020, 21:45
У еще одного нардепа коронавирус, заседание Рады перенесли – Лещенко

Уже четвертый депутат Верховной Рады заразился коронавирусом, это - внефракционный Сергей Рудик. Заседание парламента перенесли с 26 на 28 марта.

Источник: бывший народный депутат Сергей Лещенко в Телеграм, собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Количество заболевших нардепов уже сложно сосчитать, минимум - пятеро (УП известно о четверых). Во вторник подтвердился коронавирус у депутата Сергея Рудика".

Детали: Украинская правда пыталась дозвониться до Рудика, но он не брал трубку.

Кроме того, по информации Лещенко, заседание Верховной Рады, запланированное на четверг, переносится. Предварительно — на субботу. Это будет решено в пятницу на собрании фракции "Слуга народа".

По словам экс-нардепа, причина заключается в том, что многие депутаты боятся приходить в Раду из-за коронавируса.

Источники УП во фракции "Слуга народа" подтвердили перенос заседания Рады. Говорят, пока переносят на субботу из-за неготовности законопроектов по социальному обеспечению, экономике и перераспределению бюджета. Их надо еще обсудить.

Прямая речь источника: "До сих пор нет ни одного зарегистрированного законопроекта - большинство появится завтра. Плюс Кабмин должен внести изменения в бюджет. Это тоже все будет завтра к вечеру".

Напомним:

  • Ранее стало известно, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще не было.
  • В Украине с 12 марта объявлен карантин для противодействия распространению коронавируса, который распространился из Китая на весь мир.
  • 17 марта Верховная Рада провела два внеочередных заседания за утро (приняла законы для предотвращения COVID-19, назначила генпрокурора и министра экономики), при этом изменила формат своей работы с пленарных заседаний на работу в комитетах. Земельная реформа зависла на паузе.
  • 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. На внеочередном заседании он не был, но до этого приходил в комитет.
  • Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел.

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Темы: Верховная РадакоронавирусCovid-2019
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