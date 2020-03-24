У еще одного нардепа коронавирус, заседание Рады перенесли – Лещенко

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Вторник, 24 марта 2020, 22:45

Уже четвертый депутат Верховной Рады заразился коронавирусом, это - внефракционный Сергей Рудик. Заседание парламента перенесли с 26 на 28 марта.

Источник: бывший народный депутат Сергей Лещенко в Телеграм

Прямая речь: "Количество заболевших нардепов уже сложно сосчитать, минимум - пятеро (УП известно о четверых). Во вторник подтвердился коронавирус у депутата Сергея Рудика".

Детали: Украинская правда пыталась дозвониться до Рудика, но он не брал трубку.

Кроме того, по информации Лещенко, заседание Верховной Рады, запланированное на четверг, переносится. Предварительно — на субботу. Это будет решено в пятницу на собрании фракции "Слуга народа".

По словам экс-нардепа, причина заключается в том, что многие депутаты боятся приходить в Раду из-за коронавируса.

Темы: Верховная Рада коронавирус Covid-2019


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