У еще одного нардепа коронавирус, заседание Рады перенесли – Лещенко

Уже четвертый депутат Верховной Рады заразился коронавирусом, это - внефракционный Сергей Рудик. Заседание парламента перенесли с 26 на 28 марта.

Источник: бывший народный депутат Сергей Лещенко в Телеграм

Прямая речь: "Количество заболевших нардепов уже сложно сосчитать, минимум - пятеро (УП известно о четверых). Во вторник подтвердился коронавирус у депутата Сергея Рудика".

Детали: Украинская правда пыталась дозвониться до Рудика, но он не брал трубку.

Кроме того, по информации Лещенко, заседание Верховной Рады, запланированное на четверг, переносится. Предварительно — на субботу. Это будет решено в пятницу на собрании фракции "Слуга народа".

По словам экс-нардепа, причина заключается в том, что многие депутаты боятся приходить в Раду из-за коронавируса.