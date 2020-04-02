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У первого зараженного нардепа уже 2 отрицательных теста на COVID-19

Четверг, 2 апреля 2020, 13:01
У первого зараженного нардепа уже 2 отрицательных теста на COVID-19

У члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова, которых болел коронавирусом, два теста показали отрицательный результат, однако медики решили сделать ему еще один тест на COVID-19.

Источник: Шахов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "У меня два негативных теста. Но мне врачи сегодня сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Либо сами тесты не нормальные, либо врачи так себя проверяют.

Чувствую себя нормально, дома и стены греют. Восстанавливаюсь. Жена тоже здорова. Она два дня поболела – и все, больше никаких симптомов, никаких проблем. Ей сделали повторный тест – результат отрицательный. И у нее, и у бабушки, и у детей".

Детали: Он отметил, что поедет в больницу сдать тест еще раз. И будет выходить из дома в маске, но без перчаток.

Он также добавил, что общается с нардепом от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александром Лукашевым и депутатом группы "Доверие" Сергеем Вельможным – они также имеют отрицательные тесты на COVID-19.

В общем панику вокруг коронавируса Шахов считает искусственно нагнанный, потому что "на карте стоят триллионы".

Он объяснил свое мнение тем, что из 6 человек, находящихся в его доме, заболели только он и жена, а дети и бабушка – нет.

Также нардеп говорит, что после приезда из Европы он общался с Вельможным, Лукашевым и членом партии "Наш край" Александром Суховым, но Сухов не заболел.

Шахов добавил, что был в одном помещении со всеми главами фракций, здоровался со всеми, общался с членами комитета и с кем-то даже обнимался, но никто из них тоже не заболел.

Вместе с тем нардеп отметил, что несмотря на то, что он считает, что паника вокруг коронавируса нагнетается искусственно, он все равно как законопослушный гражданин будет соблюдать карантин.

Что было раньше: 31 марта больного коронавирусной инфекцией нардепа Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие у него COVID-19 еще были неизвестны.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Предыстория: 

  • 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.
  • Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.
  • У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.
  • Лукашев уже выписан из Александровской больницы.
  • 28 марта нардеп, ранее исключенная из фракции "Слуга народа", Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.
  • У нардепа, члена фракции "Слуга народа", Владимира Ватраса также подтвердили коронавирус.

Ирина Балачук, УП

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Темы: коронавирусВерховная Рада
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