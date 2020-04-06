Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия планирует чартерами доставлять сезонных рабочих из Украины

Понедельник, 6 апреля 2020, 15:09
Финляндия планирует чартерами доставлять сезонных рабочих из Украины

Министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас Министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам старшего специалиста Минтруда Лауры Перхеентупа, украинцы должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы.

Она сообщила, что в министерстве в срочном порядке работают над этим планом.

По словам чиновницы, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.

Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей, отправленных в принудительный отпуск, а также студентов, школьников и беженцев.

Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. Под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

Темы: Финляндиякоронавирусукраинцыробота
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Финляндия
Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве
Финляндия разработает национальный план для восстановления Украины
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: