Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правящая партия Польши проиграла в Сейме голосование по президентским выборам

Понедельник, 6 апреля 2020, 16:41

Депутаты польского Сейма отказались внести в повестку дня вопрос заочного голосования на президентских выборах, которое продвигает правящая партия "Право и справедливость" (ПиС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

В понедельник Сейм не согласился внести изменения в повестку дня и рассмотреть проект ПиС по заочному голосованию.

В голосовании приняли участие 459 депутатов, 228 были за то, чтобы Сейм занялся проектом ПиС, еще 228 высказались против, а трое воздержались.

Все, кто голосовал "за", были депутатами фракции правящей партии. В то же время против проголосовала оппозиция и трое членов ПиС. Воздержались также члены фракции ПиС, в том числе Ярослав Говин, который сегодня подал в отставку с поста вице-премьера из-за несогласия с намерением властей проводить выборы, несмотря на пандемию коронавируса.

Оппозиция считает нынешнее голосование первой выигранной битвой в войне, которая завершится победой, и отмечает, что проведение выборов в условиях эпидемии - это безумие.

"Это голосование в крайне опасных условиях, в ситуации, когда государство и местное самоуправление должны делать все, чтобы бороться с коронавирусом, а не заниматься выборами", - сказал председатель фракции оппозиционной "Гражданской платформы" Борис Будка

"Сегодня мы не допустили игр с жизнью и здоровьем поляков и показали, что победа над ПиС возможна", - добавил он.

Стоит отметить, что "Право и справедливость" имеет большинство в польском Сейме до сих пор партии удавалось обеспечивать необходимое количество голосов по своим проектам.

На прошлой неделе ПиС представила проект, согласно которому соответственно на президентских выборах все избиратели имеют право голосовать по почте.

Читайте также: Вопреки эпидемии: почему Польша не хочет переносить президентские выборы

Темы: ПольшаЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Польша
В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране
Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: