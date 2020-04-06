Правящая партия Польши проиграла в Сейме голосование по президентским выборам

Депутаты польского Сейма отказались внести в повестку дня вопрос заочного голосования на президентских выборах, которое продвигает правящая партия "Право и справедливость" (ПиС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

В понедельник Сейм не согласился внести изменения в повестку дня и рассмотреть проект ПиС по заочному голосованию.

В голосовании приняли участие 459 депутатов, 228 были за то, чтобы Сейм занялся проектом ПиС, еще 228 высказались против, а трое воздержались.

Все, кто голосовал "за", были депутатами фракции правящей партии. В то же время против проголосовала оппозиция и трое членов ПиС. Воздержались также члены фракции ПиС, в том числе Ярослав Говин, который сегодня подал в отставку с поста вице-премьера из-за несогласия с намерением властей проводить выборы, несмотря на пандемию коронавируса.

Оппозиция считает нынешнее голосование первой выигранной битвой в войне, которая завершится победой, и отмечает, что проведение выборов в условиях эпидемии - это безумие.

"Это голосование в крайне опасных условиях, в ситуации, когда государство и местное самоуправление должны делать все, чтобы бороться с коронавирусом, а не заниматься выборами", - сказал председатель фракции оппозиционной "Гражданской платформы" Борис Будка

"Сегодня мы не допустили игр с жизнью и здоровьем поляков и показали, что победа над ПиС возможна", - добавил он.

Стоит отметить, что "Право и справедливость" имеет большинство в польском Сейме до сих пор партии удавалось обеспечивать необходимое количество голосов по своим проектам.

На прошлой неделе ПиС представила проект, согласно которому соответственно на президентских выборах все избиратели имеют право голосовать по почте.

Читайте также: Вопреки эпидемии: почему Польша не хочет переносить президентские выборы