Секс-работники просят Макрона о финансовой помощи из-за кризиса
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
С начала действия карантина в связи с коронавирусом работники сексуального бизнеса оказались в затруднительном финансовом положении, говорится в письме.
"Необходимо создать чрезвычайный фонд, который позволит заместить доход на период действия мер", - говорится в письме Федерации красных зонтиков (Fédération Parapluie Rouge), которая объединяет ассоциации, что занимаются здравоохранением секс-работников во Франции.
Этот фонд станет "единственным решением, которое поможет предотвратить риски для сексуальных работников ... Это вопрос общественного здравоохранения", - говорится в обращении к президенту.
Поскольку проститутки не имеют возможности работать из-за карантина, они столкнулись с падением доходов и "крайне нестабильной финансовой ситуацией", отмечают в федерации.
Незначительная часть секс-работников во Франции имеет статус самозанятых. Большинство работников не могут претендовать на помощь для самозанятых в размере 1500 евро, которую предоставляет государство.
Напомним, после закрытия борделей и границ в связи со вспышкой коронавируса тысячи иностранных проституток в Германии оказались на улице.