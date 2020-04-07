Авиакатастрофа МАУ: Украина ждет объяснения слов иранского депутата о "хорошей работе военных"
Украина ожидает от Ирана немедленного объяснения заявления члена национального парламента о "хорошем исполнении своих обязанностей" иранскими военными. Депутат имел в виду сбитый пассажирский самолет авиакомпании "МАУ".
Источник: вицепремьер-министр Вадим Пристайко в Twitter
Прямая речь: "Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческой жизни. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких во время нападения на беззащитный гражданский самолет".
Детали: Член юридического комитета парламента Ирана Хассан Норузи заявил, что иранские военные, сбив украинский самолет, хорошо выполнили свою работу. По его словам, самолет двигался очень подозрительно.
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
- Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.
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