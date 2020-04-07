Авиакатастрофа МАУ: Украина ждет объяснения слов иранского депутата о "хорошей работе военных"

665 просмотров
Вторник, 7 апреля 2020, 01:12

Украина ожидает от Ирана немедленного объяснения заявления члена национального парламента о "хорошем исполнении своих обязанностей" иранскими военными. Депутат имел в виду сбитый пассажирский самолет авиакомпании "МАУ".

Источник: вицепремьер-министр Вадим Пристайко в Twitter

Прямая речь: "Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческой жизни. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких во время нападения на беззащитный гражданский самолет".

Детали: Член юридического комитета парламента Ирана Хассан Норузи заявил, что иранские военные, сбив украинский самолет, хорошо выполнили свою работу. По его словам, самолет двигался очень подозрительно.

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

Читать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф

Украинская правда
Темы: Пристайко катастрофа МАУ в Иране Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пристайко ответил Сивохо: В НАТО нет запрета на вступление страны с конфликтом 12 марта 2020, 10:53
Авиакатастрофа МАУ: в Украину собирается большая иранская делегация 2 марта 2020, 15:55
Пристайко: Украина будет участником миссии НАТО в Афганистане сколько нужно 2 марта 2020, 09:11
Все новости
Главные новости
Полиция начала наказывать людей без масок
Подхвативший коронавирус премьер Британии попал в реанимацию
Разумков анонсировал новую внеочередную Раду: назвал возможные даты
В ОПУ ответили на петицию по поводу подписей Ермака в Минске
Все новости
опрос

На карантине мужчины стали больше времени тратить на секс, сон и алкоголь

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів