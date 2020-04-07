Авиакатастрофа МАУ: Украина ждет объяснения слов иранского депутата о "хорошей работе военных"

Украина ожидает от Ирана немедленного объяснения заявления члена национального парламента о "хорошем исполнении своих обязанностей" иранскими военными. Депутат имел в виду сбитый пассажирский самолет авиакомпании "МАУ".

Источник: вицепремьер-министр Вадим Пристайко в Twitter

Прямая речь: "Мы ожидаем немедленного объяснения от Ирана по поводу этого прискорбного заявления. Оно показывает полное неуважение к человеческой жизни. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких во время нападения на беззащитный гражданский самолет".

Детали: Член юридического комитета парламента Ирана Хассан Норузи заявил, что иранские военные, сбив украинский самолет, хорошо выполнили свою работу. По его словам, самолет двигался очень подозрительно.

Предыстория:

8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".

Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне.

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