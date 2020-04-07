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Скороход заявила, что у ее младенца подтвердили коронавирус

Вторник, 7 апреля 2020, 22:00
Скороход заявила, что у ее младенца подтвердили коронавирус

В инфекционную столичную больницу с диагнозом коронавирус попал младенец депутата Анны Скороход, у ребенка и женщины тест на COVID-19 положительный.

Источник: нардеп Анна Скороход в эфире ТСН

Прямая речь Скороход: "COVID-19 подтвержден у нас обеих. Но там еще много дополнительно (надо сдать - УП) кучу анализов.

Детали: Депутат отметила, что у нее сейчас поднялась температура, бросает в жар, слабость. У ребенка состояние стабильное.

Им обеим колют антибиотики.

Предыстория: Внефракционная нардеп Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус COVID-19.

Что предшествовало: 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радакоронавирусэпидемия
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