Путин: победили печенегов, то и эту заразу коронавирусную победим

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Среда, 8 апреля 2020, 16:34

Президент России Владимир Путин сказал россиянам, что РФ преодолеет "коронавирусную заразу", так как уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.

Источник: обращение Путина к россиянам 8 апреля

Прямая речь: "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия.

Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем".

Детали: По его словам, ближайшие 2-3 недели будут определяющими для борьбы с коронавирусом в России.

Что было раньше: У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус. 

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Напомним:

  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.
  • С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерной авиасообщение с другими странами, за исключением полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
  • 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных карантинных мерах, в ближайшее время жители Москвы и Подмосковья смогут выходить на улицу только по спецпропускам.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Путин коронавирус Росcия Covid-2019


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