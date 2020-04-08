Путин: победили печенегов, то и эту заразу коронавирусную победим

Президент России Владимир Путин сказал россиянам, что РФ преодолеет "коронавирусную заразу", так как уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.

Источник: обращение Путина к россиянам 8 апреля

Прямая речь: "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия.

Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем".

Детали: По его словам, ближайшие 2-3 недели будут определяющими для борьбы с коронавирусом в России.

Что было раньше: У врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

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Напомним: