"Кузня на Рыбальском": арест имущества в первую очередь бьет по безопасности страны

Завод "Кузня на Рыбальском" обжалует в апелляционной инстанции решение Окружного административного суда. Киева о запрете распоряжаться недвижимым имуществом.

Источник: пресс-служба завода "Кузня на Рыбальском"

Дословно: "Для успешного выполнения государственного оборонного заказа предприятие планировало и в дальнейшем планирует брать кредиты под залог имущества. Однако, арест лишает нас возможности привлечь оборотные средства для выполнения своих обязательств перед государством по укреплению ее обороноспособности и способности противостоять российской агрессии.

Очевидно, это именно то, чего хотят пророссийские силы, след которых в иске и решении суда трудно не заметить, особенно если анализировать взгляды и биографию Андрея Портнова и связанных с ним лиц".

Детали: По мнению адвокатов предприятия, решение об аресте имущества завода незаконно.

Решение об аресте было принято на основании обращения гражданки, который она еще не подала, а только собирается подать.

Адвокаты настаивают, несмотря на то, что Кодекс административного судопроизводства такого вида обеспечения иска как арест имущества не предусматривает, фактически решением суда наложен арест на недвижимое имущество предприятия. Требовать же ареста имущества в подобного рода делах могут только правоохранительные органы, а не отдельные физические лица.

Они также обратили внимание, что решение принято скандальным судьей Евгением Абловым, который в свое время принимал решения против участников Майдана и в других резонансных делах.

"Неправомерное решение Аблова не только наносит ущерб "Кузне на Рыбальском", которая в условиях экономического кризиса и пандемии изо всех сил удерживает рабочие места. Оно также и даже в первую очередь бьет по безопасности страны", говорится в заявлении.

Что было раньше: Накануне бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрацию в реестрах, у нотариусов и другие действия.

Согласно определению суда, обнародованному Портновым, в суд обратилась гражданка Исаевская, которая хочет обжаловать бездействие Национального агентства по предотвращению коррупции после сообщения о возможном коррупционном правонарушении.

В сентябре 2019 года суд по ходатайству Государственного бюро расследований уже накладывал арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.

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