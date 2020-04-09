"Кузня на Рыбальском": арест имущества в первую очередь бьет по безопасности страны
Завод "Кузня на Рыбальском" обжалует в апелляционной инстанции решение Окружного административного суда. Киева о запрете распоряжаться недвижимым имуществом.
Источник: пресс-служба завода "Кузня на Рыбальском"
Дословно: "Для успешного выполнения государственного оборонного заказа предприятие планировало и в дальнейшем планирует брать кредиты под залог имущества. Однако, арест лишает нас возможности привлечь оборотные средства для выполнения своих обязательств перед государством по укреплению ее обороноспособности и способности противостоять российской агрессии.
Очевидно, это именно то, чего хотят пророссийские силы, след которых в иске и решении суда трудно не заметить, особенно если анализировать взгляды и биографию Андрея Портнова и связанных с ним лиц".
Детали: По мнению адвокатов предприятия, решение об аресте имущества завода незаконно.
Решение об аресте было принято на основании обращения гражданки, который она еще не подала, а только собирается подать.
Адвокаты настаивают, несмотря на то, что Кодекс административного судопроизводства такого вида обеспечения иска как арест имущества не предусматривает, фактически решением суда наложен арест на недвижимое имущество предприятия. Требовать же ареста имущества в подобного рода делах могут только правоохранительные органы, а не отдельные физические лица.
Они также обратили внимание, что решение принято скандальным судьей Евгением Абловым, который в свое время принимал решения против участников Майдана и в других резонансных делах.
"Неправомерное решение Аблова не только наносит ущерб "Кузне на Рыбальском", которая в условиях экономического кризиса и пандемии изо всех сил удерживает рабочие места. Оно также и даже в первую очередь бьет по безопасности страны", говорится в заявлении.
Что было раньше: Накануне бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил отчуждать любое имущество АО "Кузня на Рыбальском", проводить перерегистрацию в реестрах, у нотариусов и другие действия.
Согласно определению суда, обнародованному Портновым, в суд обратилась гражданка Исаевская, которая хочет обжаловать бездействие Национального агентства по предотвращению коррупции после сообщения о возможном коррупционном правонарушении.
В сентябре 2019 года суд по ходатайству Государственного бюро расследований уже накладывал арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал экс-президенту Петру Порошенко.
Предыстория:
- На данный момент ГБР расследует по меньшей мере 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлению Портнова.
- Дело в отношении "Кузни на Рыбальском" открыли после заявления Андрея Портнова.
- По версии Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.
- Завод "Кузни на Рыбальском" ранее носил название "Ленинская Кузня" и был создан в 1862 году. В 1995 году его приобрел Петр Порошенко.
- С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу экспортировать военные товары. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить количество заказов.
- Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко предварительно договорилась о покупке "Кузни". СМИ сообщали, что завод стоил Тигипко около 300 млн долларов.
- Недавно эта цифра подтвердилась, однако стало известно, что фирма Тигипко сначала заплатила Порошенко и его соратнику Игорю Кононенко лишь тридцатую часть.
- Журналисты "Наших грошей" предполагали, что военное производство "Кузни" решили "свернуть" ради застройки Рыбальского полуострова. А продажу завода оформили якобы для того, чтобы защитить Порошенко от критики общества.
- По информации расследователей Bihus.info, накануне продажи завода из его управления вывели недвижимость, общая площадь которой составляет около 6000 квадратных метров.