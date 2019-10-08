СМИ выяснили, кто "проталкивал" скандального судью Аблова в ГБР
Заместитель председателя скандального Окружного админсуда Киева Евгений Аблов сумел получить должность в Государственном бюро расследований благодаря ОО "Антикоррупционный контроль Украины".
Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Отмечается, что Аблов в 2018 году участвовал в конкурсе на должность директора управления ГБР в Николаеве.
Перед финальным голосованием Конкурсной комиссии тогдашний нардеп Сергей Лещенко сообщил, что победители конкурсов в ГБР определены заранее и директором теруправления в Николаеве будет Аблов, который является "креатурой Кивалова и Альперина".
На следующий день Конкурсная комиссия выбрала победителем не Аблова, а работника ГПУ Олега Денегу.
Но руководитель ГБР Роман Труба решил не назначать Денегу на должность в Николаеве.
Свое решение он объяснил тем, что "этот кандидат не обладает личными и моральными качествами, которые нужны для занятия этой должности", поскольку прочитал публикации о якобы нарушениях в его декларациях.
По данным "Вihus.info", публикации о Денеге начались со статьи на сайте "Судебно-юридической газеты" в канун голосования конкурсной комиссии. Там говорилось, что Денега неправдиво заполнил свою декларацию, и поэтому его нельзя брать на работу в ГБР.
Издание отмечает, что шеф-редактор этой газеты, Святослав Пограничный, в своих публикациях горячо поддерживает Аблова и Окружной админсуд Киева. Также Пограничного в 2019 году заметили на праздновании дня рождения Аблова.
После публикации этой статьи малоизвестная одесская общественная организация "Антикоррупционный контроль Украины" обратилась в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о преступлении со стороны Олега Денеги. А потом добилась открытия уголовного производства через суд.
Но НАБУ состава преступления не нашло и производство впоследствии закрыло.
В это время Аблов оспаривал результаты конкурса ГБР в суде, в котором работает – Окружном административном суде Киева.
А вместе с ним в том же суде результаты конкурса оспаривала также ОО "Антикоррупционный контроль Украины".
При этом ОО-шка, которую в интернете называют карманной организацией одесского бизнесмена Вадима Альперина, подала сразу два идентичных иска. Один из них вскоре отозвала, а по другому иску ее представитель ни разу не явился на заседание, и в 2019 году судопроизводство закрыли.
В конце концов Киевский окружной админсуд, в который дело передали из Окружного админсуда Киева удовлетворил иск Аблова и отменил результаты конкурса.
Несколько разговоров об этом судебном процессе зафиксированы на записях прослушки Окружного админсуда, так называемых "пленках Волка".
В частности, в двух эпизодах председатель Окружного админсуда Вовк говорит о том, что решение в пользу Аблова согласовано с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.
В ответе на запросы Вihus.info Варченко вопрос журналистов о согласовании с ней судебного решения в пользу Аблова назвала "предположением", а Буряк обращение просто проигнорировал.
Решение об отмене результатов конкурса обжаловал официальный победитель Олег Денега.
На первые два заседания по этой апелляции Евгений Аблов не явился.
Сейчас управление ГБР в Николаеве в качестве исполняющего обязанности возглавляет Виктория Басалева. Это управление расследует преступления чиновников и правоохранителей в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях.
В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда
Предыстория:
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
- Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- В ответ суд заявил о давлении. А глава суду Павел Вовк сказал, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трехсудей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
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