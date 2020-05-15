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Нападавшим на Стерненко объявили подозрение за "хулиганство" – СБУ

Пятница, 15 мая 2020, 12:34
Нападавшим на Стерненко объявили подозрение за хулиганство – СБУ

Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение.

Источник: два собеседника УП, в правоохранительных органах и близкий к ходу расследования

Детали: Подозрение вручено жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову.

Последний во время столкновения погиб от ранений, нанесенных Стерненко. Исайкул на данный момент находится за границей.

Дополнено: В пресс-службе Службы безопасности Украины, которая расследует дело, "Украинской правде" официально подтвердили объявления подозренийДействия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

УП также обращалась за комментариями к адвокату Стерненка Виталию Коломийцу, однако комментария относительно объявления подозрений не получила.

Впоследствии адвокат обнародовал свою позицию относительно объявленных подозрений. Защитник завил, что они выглядят как фейк от Службы безопасности Украины или попытка "отмазать" нападавших.

Что было раньше: 14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению активиста, следствие будет объявлять ему подозрение в убийстве Кузнецова.

Напомним:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
  • Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Украинская правда

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Темы: СтерненкоактивистыСБУОдесса
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