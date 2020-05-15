Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение.

Источник: два собеседника УП, в правоохранительных органах и близкий к ходу расследования

Детали: Подозрение вручено жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову.

Последний во время столкновения погиб от ранений, нанесенных Стерненко. Исайкул на данный момент находится за границей.

Дополнено: В пресс-службе Службы безопасности Украины, которая расследует дело, "Украинской правде" официально подтвердили объявления подозрений. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

УП также обращалась за комментариями к адвокату Стерненка Виталию Коломийцу, однако комментария относительно объявления подозрений не получила.

Впоследствии адвокат обнародовал свою позицию относительно объявленных подозрений. Защитник завил, что они выглядят как фейк от Службы безопасности Украины или попытка "отмазать" нападавших.

Что было раньше: 14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению активиста, следствие будет объявлять ему подозрение в убийстве Кузнецова.

Напомним: