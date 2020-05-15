Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение.

Источник: два собеседника УП, в правоохранительных органах и близкий к ходу расследования

Детали: Подозрение вручено жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний во время столкновения погиб от ранений, нанесенных Стерненко.

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