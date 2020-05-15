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Нападавшим на Стерненко объявили подозрение – источники

Пятница, 15 мая 2020, 12:34

Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение.

Источник: два собеседника УП, в правоохранительных органах и близкий к ходу расследования

Детали: Подозрение вручено жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний во время столкновения погиб от ранений, нанесенных Стерненко.

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Напомним:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
  • Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.



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