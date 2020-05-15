Нападавшим на Стерненко объявили подозрение – источники
Пятница, 15 мая 2020, 12:34
Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение.
Источник: два собеседника УП, в правоохранительных органах и близкий к ходу расследования
Детали: Подозрение вручено жителям Одесской области Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову. Последний во время столкновения погиб от ранений, нанесенных Стерненко.
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Напомним:
- В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
- Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.