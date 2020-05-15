Двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екс-лідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру.

Джерело: два співрозмовники УП, у правоохоронних органах та близький до ходу розслідування

Деталі: Підозра оголошена мешканцям Одеської області Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову.

Останній під час сутички загинув від поранень, нанесених Стерненком.

Ісайкул наразі перебуває за кордоном.

УП звернулась за офіційним підтвердженням до пресслужби СБУ, але там сказали, що дадуть відповідь у разі офіційного запиту.

Доповнюється…

Що було раніше: 14 травня Сергій Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

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