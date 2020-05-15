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Нападникам на Стерненка оголосили підозру – джерела

П'ятниця, 15 травня 2020, 12:34

Двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екс-лідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру.

Джерело: два співрозмовники УП, у правоохоронних органах та близький до ходу розслідування

Деталі: Підозра оголошена мешканцям Одеської області Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову.

Останній під час сутички загинув від поранень, нанесених Стерненком.

Ісайкул наразі перебуває за кордоном.

УП звернулась за офіційним підтвердженням до пресслужби СБУ, але там сказали, що дадуть відповідь у разі офіційного запиту.

Доповнюється… 

Що було раніше: 14 травня Сергій Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

Нагадаємо:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

Українська правда
Теми: СБУактивісти


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