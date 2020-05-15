Двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру.

Джерело: два співрозмовники УП, у правоохоронних органах та близький до ходу розслідування

Деталі: Підозра оголошена мешканцям Одеської області Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову.

Останній під час сутички загинув від поранень, нанесених Стерненком. Ісайкул наразі перебуває за кордоном.

Доповнено: У пресслужбі Служби безпеки України, яка розслідує справу, "Українській правді" офіційно підтвердили оголошення підозр. Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

УП також зверталась по коментар до адвоката Стерненка Віталія Коломійця, однак коментаря щодо оголошення підозр не отримала.

Згодом адвокат оприлюднив власну позицію щодо оголошених підозр. Захисник завив, що вони виглядають як фейк від Служби безпеки України або спроба "відмазати" нападників.

Що було раніше: 14 травня Сергій Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

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