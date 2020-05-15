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Адвокат Стерненко о подозрении напавшим: Выглядит как фейк или попытка отмазать

Пятница, 15 мая 2020, 16:18

Адвокат Сергея Стерненка заявляет, что подозрения для напавших на активиста выглядят как фейк от Службы безопасности Украины или попытка "отмазать" подозреваемых.

Источник: пост адвоката Виталия Коломийца

Прямая речь: "Если бы действительно были подозрения, а не только бумага, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск.

Ну и если уж Кузнецову (тот, что умер) "объявили" подозрение, то не пыталось СБУ его задержать?

А вообще какое еще хулиганство? Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?"

Что было раньше: УП сообщила, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение в хулиганстве.

При этом один из них, Иван Кузнецов – погиб во время схватки, второй, Александр Исайкул – находится за границей.

Накануне, 14 мая, Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению активиста, следствие будет объявлять ему подозрение в убийстве Кузнецова. 

Напомним:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
  • Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Украинская правда

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