Адвокат Стерненко о подозрении напавшим: Выглядит как фейк или попытка отмазать
Адвокат Сергея Стерненка заявляет, что подозрения для напавших на активиста выглядят как фейк от Службы безопасности Украины или попытка "отмазать" подозреваемых.
Источник: пост адвоката Виталия Коломийца
Прямая речь: "Если бы действительно были подозрения, а не только бумага, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск.
Ну и если уж Кузнецову (тот, что умер) "объявили" подозрение, то не пыталось СБУ его задержать?
А вообще какое еще хулиганство? Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?"
Что было раньше: УП сообщила, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение в хулиганстве.
При этом один из них, Иван Кузнецов – погиб во время схватки, второй, Александр Исайкул – находится за границей.
Накануне, 14 мая, Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению активиста, следствие будет объявлять ему подозрение в убийстве Кузнецова.
Напомним:
- В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
- Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.