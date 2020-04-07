Венедиктова: Подозрение Стерненко будет в любом случае

Генпрокурор Ирина Венедиктова уверяет, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненку, который смертельно ранил нападавшего, будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Источник: Венедиктова в интервью УП "Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко ни звучало"

Прямая речь: "Смотрите, по Стерненку подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор".

Детали: По словам руководительницы Офиса генпрокурора, дело Стерненко для нее как генерального прокурора является резонансным учитывая то, что оно касается защиты активистов.

"А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что она рано или поздно закончится? Вопрос квалификации ", – заявила Венедиктова.

Квалификация дела будет происходить в том числе на основе экспертизы, которая только пришла.

Что предшествовало: Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесском активисту Сергею Стерненку. Последний, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение.

Читайте также "Молчание власти нас убивает" 55 нераскрытых преступлений против активистов

Активист Сергей Стерненко, который блокирует концерты: Бабкин хоть наград из рук убийц не брал, с Лорак ситуация сложнее

Напомним