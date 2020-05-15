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Адвокат Стерненка про підозру нападникам: Виглядає як фейк або спроба відмазати 

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:18

Адвокат Сергія Стерненка заявляє, що підозри для нападників на активіста виглядають як фейк від Служби безпеки України або спроба "відмазати" підозрюваних.

Джерело: пост адвоката Віталія Коломійця

Пряма мова: "Якби дійсно були підозри, а не лише папір, то мала б бути постанова про закриття провадження по Кузнецову згідно ст. 284 КПК у зв'язку зі смертю, а по Ісайкулу постанова про оголошення в розшук.

Ну і якщо вже Кузнецову (той, що помер) "оголосили" підозру, то чи не пробувало СБУ його затримати?

А взагалі яке ще хуліганство? Двоє за гроші включилися в серію нападів на Сергія, а слідство вважає, що вони це зробили з мотивів "явної неповаги до суспільства"?"

Що було раніше: УП повідомила, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві.

При цьому один із них, Іван Кузнєцов – загинув під час сутички, другий, Олександр Ісайкул – перебуває за кордоном.

Напередодні, 14 травня, Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

Нагадаємо:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

Українська правда


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