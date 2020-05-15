Адвокат Стерненка про підозру нападникам: Виглядає як фейк або спроба відмазати 

Адвокат Сергія Стерненка заявляє, що підозри для нападників на активіста виглядають як фейк від Служби безпеки України або спроба "відмазати" підозрюваних.

Джерело: пост адвоката Віталія Коломійця

Пряма мова: "Якби дійсно були підозри, а не лише папір, то мала б бути постанова про закриття провадження по Кузнецову згідно ст. 284 КПК у зв'язку зі смертю, а по Ісайкулу постанова про оголошення в розшук.

Ну і якщо вже Кузнецову (той, що помер) "оголосили" підозру, то чи не пробувало СБУ його затримати?

А взагалі яке ще хуліганство? Двоє за гроші включилися в серію нападів на Сергія, а слідство вважає, що вони це зробили з мотивів "явної неповаги до суспільства"?"

Що було раніше: УП повідомила, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві.

При цьому один із них, Іван Кузнєцов – загинув під час сутички, другий, Олександр Ісайкул – перебуває за кордоном.

Напередодні, 14 травня, Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

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