Адвокат Стерненка про підозру нападникам: Виглядає як фейк або спроба відмазати
Адвокат Сергія Стерненка заявляє, що підозри для нападників на активіста виглядають як фейк від Служби безпеки України або спроба "відмазати" підозрюваних.
Джерело: пост адвоката Віталія Коломійця
Пряма мова: "Якби дійсно були підозри, а не лише папір, то мала б бути постанова про закриття провадження по Кузнецову згідно ст. 284 КПК у зв'язку зі смертю, а по Ісайкулу постанова про оголошення в розшук.
Ну і якщо вже Кузнецову (той, що помер) "оголосили" підозру, то чи не пробувало СБУ його затримати?
А взагалі яке ще хуліганство? Двоє за гроші включилися в серію нападів на Сергія, а слідство вважає, що вони це зробили з мотивів "явної неповаги до суспільства"?"
Що було раніше: УП повідомила, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві.
При цьому один із них, Іван Кузнєцов – загинув під час сутички, другий, Олександр Ісайкул – перебуває за кордоном.
Напередодні, 14 травня, Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.
Нагадаємо:
- У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.
- Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
- Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
- 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.