МИД вскоре подаст меморандум по захвату моряков в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума в Арбитражный трибунал по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Источник: замглавы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Это не просто текст, это доказательства, это свидетельство наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, это вопрос компенсации, как материального, так и морального характера".

Детали: При этом он не указал конкретной суммы компенсации, которую требует Украины.

"Мы исходили из расчетов, в основу которых был положен международный опыт. Учитывая определенные требования регламента арбитража, мы не объявляем конкретные суммы или детали меморандума", - сказал Енин.

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума были установлены в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию, МИД должен подать документ до 24 мая. По словам Енина, Украина успевает это сделать.

"Мы не просто успеваем, мы уверенно подаем его в установленные судом сроки", - заверил он.

Что предшествовало: 21 февраля Арбитражный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о частичной приемлемости жалобы Украины против РФ по ряду нарушений ею Конвенции ООН.

В МИД Украины заявили, что считают успехом данное промежуточное решение. В ведомстве пояснили, что признание трибуналом наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания любого изменения такого статуса.

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