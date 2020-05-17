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МЗС невдовзі подасть меморандум щодо захоплення моряків у Керченській протоці

Неділя, 17 травня 2020, 22:15
МЗС невдовзі подасть меморандум щодо захоплення моряків у Керченській протоці

Міністерство закордонних справ України перебуває на фінальній стадії погодження меморандуму до Арбітражного трибуналу у справі про захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Джерело: заступник голови МЗС Євген Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Це не просто текст, це докази, це свідчення наших моряків, це результати певних експертиз, які лягають в основу наших позовних вимог, це гарантії припинення кримінального переслідування щодо наших моряків, яких російська сторона не мала права притягати до кримінальної відповідальності, безумовно, це питання компенсації, як матеріальної, так і морального характеру".

Деталі: При цьому він не вказав конкретної суми компенсації, яку вимагатиме Україна.

"Ми виходили з розрахунків, в основу яких було покладено міжнародний досвід. З огляду на певні вимоги регламенту арбітражу, ми не оголошуємо конкретні суми чи деталі меморандуму", - сказав Єнін.

Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Відповідно до розкладу, МЗС має подати документ до 24 травня. За словами Єніна, Україна встигає це зробити.

"Ми не просто встигаємо, ми впевнено подаємо його у встановлені судом терміни", - запевнив він.

Що передувало: 21 лютого Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН.

В МЗС України заявили, що вважають успіхом дане проміжне рішення. У відомстві пояснили, що визнання трибуналом наявності спору щодо територіальної приналежності Криму ніяким чином не означає визнання будь-яких змін такого статусу.

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Передісторія:

  • Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопилиукраїнські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • У Кремлі заявили, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.
  • 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". В Україну в рамках обміну прибули й захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Теми: МЗСморяки
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