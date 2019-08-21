Кузьмин: Я не являюсь подозреваемым ни по одному делу
Источник: Ренат Кузьмин в эфире 112.ua
Бывший первый заместитель генпрокурора времен Януковича, нардеп Ренат Кузьмин заявляет, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.
Дословно: "Скрываться от следствия мне незачем, потому что я не являюсь подозреваемым ни по одному из уголовных дел, по которым меня пытается арестовать ГПУ".
"ГПУ считает, что я уклоняюсь от следствия и прячусь заграницей. Как видите, я нахожусь в Черкассах".
"Попытки арестовать меня, народного депутата, без согласия Верховной Рады продолжаются. И проходят в обстановке истерии. Сегодня для того, чтобы суд окончательно не смог принять решение, прокуроры сбежали из процесса".
Детали: 21 августа Ренату Кузьмину должны были избирать меру пресечения в деле о якобы завладении землей в "Пуще-Водице" и незаконном строительстве дома на ней.
Суд был в Черкассах. По словам Кузьмина, он пришел в заседание, но меру пресечения ему не избрали, потому что "прокуроры убежали". Заседание перенесли на 12 сентября.
Кузьмин также утверждает, что последние пять лет он находился на территории Украины и "очень много людей, включая государственных чиновников и представителей спецслужб, помогали ему избегать незаконного ареста", пряча в разных местах.
Предыстория:
- 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в нардепы.
- Уже 5 июля ЦИК отменила регистрацию кандидатом в депутаты Рената Кузьмина.
- Основания для этого, в частности, дали правоохранители: Служба безопасности Украины по запросу Парубия проверила, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК.
- 12 июля стало известно, что Шестой апелляционный административний суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины.
- Кузьмин принимал участие в выборах по списку ОПЗЖ и прошел в Верховную Раду.