Кузьмина, скрывавшегося 5 лет от власти, сняли с розыска

Источник: МВД, Bihus.Info

Бывшего первого заместителя генпрокурора Януковича, народного депутата Рената Кузьмина больше нет в базе лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел.

Детали: 3 сентября фамилия Кузьмина еще находилось в базе розыска. По состоянию на 5 сентября его имени в розыскных учетах МВД не указано.

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Что было раньше: 21 августа Кузьмин заявил, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.

По его словам, последние пять лет он находился в Украине и "очень много людей, включая государственных чиновников и представителей спецслужб, помогали ему избегать незаконного ареста", укрывая в разных местах.

Кузьмину 21 августа суд должен был избрать меру пресечения по делу о якобы завладении землей в "Пуще-Водице" и незаконном строительстве дома на ней.

По словам Кузьмина, заседание не состоялось, так как "прокуроры убежали". Заседание перенесли на 12 сентября.

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