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Кузьмина, скрывавшегося 5 лет от власти, сняли с розыска

Четверг, 5 сентября 2019, 19:50
Кузьмина, скрывавшегося 5 лет от власти, сняли с розыска

Источник: МВД, Bihus.Info

Бывшего первого заместителя генпрокурора Януковича, народного депутата Рената Кузьмина больше нет в базе лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел.

Детали: 3 сентября фамилия Кузьмина еще находилось в базе розыска. По состоянию на 5 сентября его имени в розыскных учетах МВД не указано.

 
bihus.info

Что было раньше: 21 августа Кузьмин заявил, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.

По его словам, последние пять лет он находился в Украине и "очень много людей, включая государственных чиновников и представителей спецслужб, помогали ему избегать незаконного ареста", укрывая в разных местах.

Кузьмину 21 августа суд должен был избрать меру пресечения по делу о якобы завладении землей в "Пуще-Водице" и незаконном строительстве дома на ней.

По словам Кузьмина, заседание не состоялось, так как "прокуроры убежали". Заседание перенесли на 12 сентября.

Предыстория:

  • По данным ГПУ, Кузьмина подозревали в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могли. Предполагали, что он мог скрываться в России или в аннексированном ею Крыму. Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.
  • 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
  • Служба безопасности по запросу спикера Андрея Парубия проверила, находился ли Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК. 5 июля Комиссия отменила регистрацию.
  • 12 июля Шестой апелляционный админсуд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты.
  • Кузьмин принимал участие в выборах по списку ОПЗЖ и прошел в Верховную Раду.

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Темы: КузьминМВД
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