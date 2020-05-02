Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Черкасс упрекнул Зеленского в коррупции "слуг народа" и пообещал сопротивление

Суббота, 2 мая 2020, 14:51
Мэр Черкасс упрекнул Зеленского в коррупции слуг народа и пообещал сопротивление

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

Источник: видеообращение Бондаренко в Facebook

Прямая речь: "Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр"... И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев.

А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы".

Детали: Относительно "Велюра", мэр Черкасс имел в виду элитный ресторан нардепа Николая Тищенко (фракция "Слуга народа"), который работает несмотря на карантин и его посещают известные в политических кругах люди.

Стоит отметить, что в Черкасской области с начала пандемии обнаружили 304 случая заболевания Covid-19, из них 63 человека уже выздоровели. Это средний показатель по Украине. К примеру, в Черновицкой области коронавирус диагностировали уже у 1 745 человек, в Киеве у 1 494-х, а Франковщина и Тернопольщина приближаются к отметке в тысячу больных.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
  • Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧеркассыЗеленскийскандалкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Черкассы
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах
Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах
Черкасский "Азот" в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: