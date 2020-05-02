Мэр Черкасс упрекнул Зеленского в коррупции "слуг народа" и пообещал сопротивление

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

Источник: видеообращение Бондаренко в Facebook

Прямая речь: "Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр"... И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев.

А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы".

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Детали: Относительно "Велюра", мэр Черкасс имел в виду элитный ресторан нардепа Николая Тищенко (фракция "Слуга народа"), который работает несмотря на карантин и его посещают известные в политических кругах люди.

Стоит отметить, что в Черкасской области с начала пандемии обнаружили 304 случая заболевания Covid-19, из них 63 человека уже выздоровели. Это средний показатель по Украине. К примеру, в Черновицкой области коронавирус диагностировали уже у 1 745 человек, в Киеве у 1 494-х, а Франковщина и Тернопольщина приближаются к отметке в тысячу больных.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

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