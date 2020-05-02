Мэр Черкасс упрекнул Зеленского в коррупции "слуг народа" и пообещал сопротивление
Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
Источник: видеообращение Бондаренко в Facebook
Прямая речь: "Господин президент, я думал, когда вы победите - в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр"... И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев.
А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться. Помните, Черкассы - свободный казацкий город, и если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните - никто в жизни не одолел Черкассы".
Детали: Относительно "Велюра", мэр Черкасс имел в виду элитный ресторан нардепа Николая Тищенко (фракция "Слуга народа"), который работает несмотря на карантин и его посещают известные в политических кругах люди.
Стоит отметить, что в Черкасской области с начала пандемии обнаружили 304 случая заболевания Covid-19, из них 63 человека уже выздоровели. Это средний показатель по Украине. К примеру, в Черновицкой области коронавирус диагностировали уже у 1 745 человек, в Киеве у 1 494-х, а Франковщина и Тернопольщина приближаются к отметке в тысячу больных.
Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.
Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
- Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.