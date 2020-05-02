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В Италии за сутки резко выросла смертность больных с коронавирусом

Суббота, 2 мая 2020, 19:41

За прошедшие 24 часа в Италии было зафиксировано 474 смерти среди лиц, у которых была диагностирована болезнь, вызванная коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

Общее количество умерших от COVID-19 за время эпидемии в Италии составило 28710 человек, из них информация о 474 смертях поступила  за прошедшие сутки.

Это - существенный рост по сравнению с предыдущими днями. Там, накануне сообщалось о 269 жертвах эпидемии, причем речь шла о длительном постепенном уменьшении уровня смертности день ото дня. Больше, чем за последние сутки, фиксировалось только 21 апреля, когда число погибших превысило 500 человек.

Темы: Италиякоронавирус


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