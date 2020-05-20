МИД 22 мая обратится к Морскому трибуналу по поводу компенсации за захват моряков

Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской суд меморандум против РФ по делу о незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота Украины и 24 членов их экипажа.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Енина: "Буквально до конца этой недели, именно 22 мая этого года мы планируем подать меморандум в Международный морской суд против Российской Федерации по делам против незаконного задержания трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа".

Детали: Енин добавил, что Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

Замглавы МИД также заверил, что министерство работает над кейсами против России в полном объеме, и ни один процесс не приостановлен.

Что предшествовало: 21 февраля Арбитражный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о частичной приемлемости жалобы Украины против РФ по ряду нарушений ею Конвенции ООН.

В МИД Украины заявили, что считают успехом данное промежуточное решение. В ведомстве пояснили, что признание трибуналом наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания любого изменения такого статуса.

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