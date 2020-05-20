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МИД 22 мая обратится к Морскому трибуналу по поводу компенсации за захват моряков

Среда, 20 мая 2020, 22:08
МИД 22 мая обратится к Морскому трибуналу по поводу компенсации за захват моряков

Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской суд меморандум против РФ по делу о незаконном задержании трех кораблей Военно-морского флота Украины и 24 членов их экипажа.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Енина: "Буквально до конца этой недели, именно 22 мая этого года мы планируем подать меморандум в Международный морской суд против Российской Федерации по делам против незаконного задержания трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа".

Детали: Енин добавил, что Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

Замглавы МИД также заверил, что министерство работает над кейсами против России в полном объеме, и ни один процесс не приостановлен.

Что предшествовало: 21 февраля Арбитражный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о частичной приемлемости жалобы Украины против РФ по ряду нарушений ею Конвенции ООН.

В МИД Украины заявили, что считают успехом данное промежуточное решение. В ведомстве пояснили, что признание трибуналом наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания любого изменения такого статуса.

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Предыстория:

  • Украинские моряки были захвачены в Керченском проливе российскими военными 25 ноября 2018 года: россияне обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • В Кремле заявили, что вопрос о судьбе моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 7 сентября 2019 года в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка.

Темы: морякиАзовское мореООНМИД
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