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МЗС 22 травня звернеться до Морського трибуналу щодо компенсації за захоплення моряків

Середа, 20 травня 2020, 22:08

Міністерство закордонних справ України планує 22 травня подати в Міжнародний морський трибунал меморандум проти РФ у справі про незаконне затримання трьох кораблів Військово-морського флоту України і 24 членів їх екіпажу.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Єніна: "Буквально до кінця цього тижня, саме 22 травня цього року ми плануємо подати меморандум в Міжнародний морський трибунал проти Російської Федерації у справі проти незаконного затримання трьох кораблів Військово-морського флоту і 24 членів їх екіпажу".

Деталі: Єнін зазначив, що Україна буде вимагати від РФ моральної і матеріальної компенсації для українських моряків.

Заступник голови МЗС також запевнив, що міністерство працює над кейсами проти Росії в повному обсязі, і жоден процес не призупинено.

Що передувало: 21 лютого Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН.

В МЗС України заявили, що вважають успіхом дане проміжне рішення. У відомстві пояснили, що визнання трибуналом наявності спору щодо територіальної приналежності Криму ніяким чином не означає визнання будь-яких змін такого статусу.

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Передісторія:

  • Українських моряків захопили у Керченській протоці російські військові 25 листопада 2018 року: росіяни обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • У Кремлі заявили, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.
  • 7 вересня 2019 р. відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". В Україну в рамках обміну прибули й захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Теми: морякиАзовське мореООНМЗС


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