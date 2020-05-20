МЗС 22 травня звернеться до Морського трибуналу щодо компенсації за захоплення моряків

Міністерство закордонних справ України планує 22 травня подати в Міжнародний морський трибунал меморандум проти РФ у справі про незаконне затримання трьох кораблів Військово-морського флоту України і 24 членів їх екіпажу.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Єніна: "Буквально до кінця цього тижня, саме 22 травня цього року ми плануємо подати меморандум в Міжнародний морський трибунал проти Російської Федерації у справі проти незаконного затримання трьох кораблів Військово-морського флоту і 24 членів їх екіпажу".

Деталі: Єнін зазначив, що Україна буде вимагати від РФ моральної і матеріальної компенсації для українських моряків.

Заступник голови МЗС також запевнив, що міністерство працює над кейсами проти Росії в повному обсязі, і жоден процес не призупинено.

Що передувало: 21 лютого Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН.

В МЗС України заявили, що вважають успіхом дане проміжне рішення. У відомстві пояснили, що визнання трибуналом наявності спору щодо територіальної приналежності Криму ніяким чином не означає визнання будь-яких змін такого статусу.

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