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Стычки в Новых Санжарах: подозрения получили уже 10 человек

Вторник, 3 марта 2020, 09:56
Стычки в Новых Санжарах: подозрения получили уже 10 человек

Правоохранители объявили о подозрениях 10 участникам столкновений около медицинского центра в поселке Новые Санжары на Полтавщине, половина подозреваемых находится под домашним арестом.

Источник: полиция Полтавской области

Дословно: "Полиция Полтавщины расследует 8 уголовных производств, связанных с событиями в Новых Санжарах. На сегодня подозрения в совершении преступлений получили 10 человек".

Детали: В частности, сегодня двум лицам объявили о подозрениях в совершении хулиганских действий (ст. 296 УКУ) и еще двум – в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УКУ).

Полиция расследует производства по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УКУ.

А также по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Что было раньше: Пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УКУ). 

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Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.  
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
  • По состоянию на 2 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.

Украинская правда

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Темы: Новые Санжарыполициякоронавирус
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