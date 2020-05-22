Рада планирует вернуться к работе 2 июня: COVID-19 у нардепов нет

ПЦР-тестирование народных депутатов не выявило новых больных коронавирусом, поэтому Верховная Рада планирует вернуться к работе в зале со 2 июня.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента".

Детали: По ее словам, всего за несколько последних дней в Раде протестовали ПЦР-тестами 87 человек, из них – 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружен.

Кравчук добавила, что при необходимости дополнительные тесты сделают еще на следующей неделе.

Сейчас парламент ждет от Минздрава разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе.

Что было раньше: Верховная Рада решила работать в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний 21 и 22 мая в связи с тем, что у нардепа от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича обнаружили коронавирус.

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