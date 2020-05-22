Рада планирует вернуться к работе 2 июня: COVID-19 у нардепов нет
ПЦР-тестирование народных депутатов не выявило новых больных коронавирусом, поэтому Верховная Рада планирует вернуться к работе в зале со 2 июня.
Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook
Прямая речь: "Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента".
Детали: По ее словам, всего за несколько последних дней в Раде протестовали ПЦР-тестами 87 человек, из них – 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружен.
Кравчук добавила, что при необходимости дополнительные тесты сделают еще на следующей неделе.
Сейчас парламент ждет от Минздрава разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе.
Что было раньше: Верховная Рада решила работать в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний 21 и 22 мая в связи с тем, что у нардепа от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича обнаружили коронавирус.
Предыстория:
- У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.
- Ранее коронавирусом болели: член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Лукашев, представитель фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко и внефракционный Сергей Рудик.
- Также об обнаруженном у нее коронавирусе заявила внефракционная нардеп Анна Скороход.
- А нардеп фракции "Слуга народа" Андрей Холодов заявил, что перенес заболевание коронавирусом на Кипре.