Рада отменила два заседания из-за коронавируса у депутата
Среда, 20 мая 2020, 14:54
Верховная Рада решила работать в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний 21 и 22 мая в связи с тем, что у нардепа от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича обнаружили коронавирус.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой результаты голосования
Детали: Решение об отмене двух заседаний поддержали 311 депутатов.
Что было раньше: В начале заседания заместитель председателя ВР Елена Кондратюк сообщила, что фракция "Батькивщины" пошла на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из нардепов и до момента, пока все нардепы от "Батькивщины" не пройдут тестирование и не будут уверены, что все здоровы, фракция не вернется в зал парламента.
Предыстория:
- У народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.
- Ранее коронавирусом болели: член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Лукашев, представитель фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко и внефракционный Сергей Рудик.
- Также об обнаруженном у нее коронавирусе заявила внефракционная нардеп Анна Скороход.
- А нардеп фракции "Слуга народа" Андрей Холодов заявил, что перенес заболевание коронавирусом на Кипре.
Украинская правда