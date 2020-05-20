Рада отменила два заседания из-за коронавируса у депутата

Верховная Рада решила работать в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний 21 и 22 мая в связи с тем, что у нардепа от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича обнаружили коронавирус.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой результаты голосования

Детали: Решение об отмене двух заседаний поддержали 311 депутатов.

Что было раньше: В начале заседания заместитель председателя ВР Елена Кондратюк сообщила, что фракция "Батькивщины" пошла на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из нардепов и до момента, пока все нардепы от "Батькивщины" не пройдут тестирование и не будут уверены, что все здоровы, фракция не вернется в зал парламента.

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