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Укр / Рус

Рада отменила два заседания из-за коронавируса у депутата

Среда, 20 мая 2020, 14:54
Фото с сайта ВР

Верховная Рада решила работать в комитетах, комиссиях и фракциях вместо пленарных заседаний 21 и 22 мая в связи с тем, что у нардепа от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича обнаружили коронавирус.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой результаты голосования 

Детали: Решение об отмене двух заседаний поддержали 311 депутатов.

Что было раньше: В начале заседания заместитель председателя ВР Елена Кондратюк сообщила, что фракция "Батькивщины" пошла на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из нардепов и до момента, пока все нардепы от "Батькивщины" не пройдут тестирование и не будут уверены, что все здоровы, фракция не вернется в зал парламента.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Верховная РадакоронавирусБатькивщина


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