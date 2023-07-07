Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен отреагировал на ночную атаку России на Львов.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля".

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Детали: Блинкен отметил, что "именно поэтому поддержка защиты Украины от агрессии Кремля является жизненно важной".

Он еще раз подчеркнул непоколебимость приверженности США к Украине.

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