Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен отреагировал на ночную атаку России на Львов.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля".

Детали: Блинкен отметил, что "именно поэтому поддержка защиты Украины от агрессии Кремля является жизненно важной".

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Он еще раз подчеркнул непоколебимость приверженности США к Украине.

Предыстория:

Ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку.

Воздушные силы сообщили, что сбили 7 из 10 крылатых ракет "Калибр", которые выпустили россияне по Украине.

Количество погибших в результате ракетного удара возросло до 7 человек.