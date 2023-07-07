Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Пятница, 7 июля 2023, 02:58
Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен отреагировал на ночную атаку России на Львов.
Источник: Блинкен в Twitter
Прямая речь: "Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля".
Детали: Блинкен отметил, что "именно поэтому поддержка защиты Украины от агрессии Кремля является жизненно важной".
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Он еще раз подчеркнул непоколебимость приверженности США к Украине.
Предыстория:
- Ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку.
- Воздушные силы сообщили, что сбили 7 из 10 крылатых ракет "Калибр", которые выпустили россияне по Украине.
- Количество погибших в результате ракетного удара возросло до 7 человек.
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