Суд сменил круглосуточный домашний арест Черновол на ночной

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Источник: трансляция заседания суда 24 апреля

Детали: Согласно решению, которое объявил судья Иван Рыбак, Черновол должна находиться дома с 22 до 6 утра (срок действия - до 8 июня). Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Суд также повторно наложил на Черновол обязательства, как то являться по вызову к следователю и в суд, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорта и др.

Полный текст постановления объявят 30 апреля.

При заслушивании сторон судья интересовался у стороны обвинения, учли ли прокуроры тот факт, что на иждивении Татьяны есть родители и двое малолетних детей, а также отмечал репутацию народных депутатов, которые выражали желание взять Черновол на поруки.

После заседания Черновол, раздавая комментарии, шутила, что теперь в светлое время суток сможет продолжать задавать неудобные вопросы заместителю и.о. руководителя Государственного бюро расследований экс-адвокату Виктора Януковича Александру Бабикову.

Что предшествовало: Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

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