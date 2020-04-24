Суд сменил круглосуточный домашний арест Черновол на ночной
Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Источник: трансляция заседания суда 24 апреля
Детали: Согласно решению, которое объявил судья Иван Рыбак, Черновол должна находиться дома с 22 до 6 утра (срок действия - до 8 июня). Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Суд также повторно наложил на Черновол обязательства, как то являться по вызову к следователю и в суд, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорта и др.
Полный текст постановления объявят 30 апреля.
При заслушивании сторон судья интересовался у стороны обвинения, учли ли прокуроры тот факт, что на иждивении Татьяны есть родители и двое малолетних детей, а также отмечал репутацию народных депутатов, которые выражали желание взять Черновол на поруки.
После заседания Черновол, раздавая комментарии, шутила, что теперь в светлое время суток сможет продолжать задавать неудобные вопросы заместителю и.о. руководителя Государственного бюро расследований экс-адвокату Виктора Януковича Александру Бабикову.
Что предшествовало: Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк отправил бывшую народного депутата Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
Предыстория:
- Следователи ГБР 10 апреля провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
- После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
- Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
- В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.