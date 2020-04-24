Суд сменил круглосуточный домашний арест Черновол на ночной

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Источник: трансляция заседания суда 24 апреля

Согласно решению, которое объявил судья Иван Рыбак, Черновол должна находиться дома с 22 до 6 утра. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления объявят 30 апреля.

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