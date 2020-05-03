Все разделы
Укр / Рус

Посольство США призвало расследовать убийства журналистов и активистов

Воскресенье, 3 мая 2020, 23:27

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во Всемирный день свободы прессы призвала украинские власти к справедливому расследованию нападений на журналистов и активистов.

Источник: обращение Квин, опубликованное на странице посольства в Facebook

Прямая речь: "В то время, как мы поздравляем преданных, объективных украинских журналистов, которые работают сегодня, наши мысли также с семьями украинских журналистов и активистов, отдавших свои жизни в поисках правды, таких как Георгий Гонгадзе, Павел Шеремет, Екатерина Гандзюк и другие".

"Мы продолжаем поддерживать народ Украины, призывая к справедливости в незавершенных расследованиях нападений на журналистов и активистов. Свобода прессы и безопасность журналистов должны быть жестко защищены".

Детали: Квин также отметила, что работа журналистов уменьшает влияние злоумышленников, так же и в России, "которые пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, страх и неуверенность".

Украинская правда
Темы: СШАСМИубийствонападение


powered by lun.ua
Главное сегодня

Помпео заявил о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

Нардеп Тищенко обещает готовить для врачей, если "Велюр" нарушил закон

видеоВ Одессе работают магазинчики и кафе, люди без масок

видеоГончарук признался, почему не смог вычистить Авгиевы конюшни в Кабмине

Премьер Британии: врачи были готовы к варианту объявить о моей смерти

видео, фотоПредприниматели устроили пикет под Офисом президента, требуют ослабления карантина

Все главные новости...
США
Помпео заявил о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане
В США за один день COVID-19 забрал столько жизней, как теракт 11 сентября
Баффет продал все свои акции 4 авиакомпаний США
Последние новости
23:27
Посольство США призвало расследовать убийства журналистов и активистов
23:00
Болгария ослабляет карантин, разрешает передвижение между городами
22:53
"Золота Дзиґа 2020": определили лучший украинский фильм
22:37
Помпео заявил о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане
22:01
В еще одном общежитии Запорожья обнаружили коронавирус
21:38
В США за один день COVID-19 забрал столько жизней, как теракт 11 сентября
21:17
Нардеп Тищенко обещает готовить для врачей, если "Велюр" нарушил закон
20:45
Новости экономики: переводы от мигрантов и ликвидация общепитов
20:16
Полиция расследует нападение на ромов в Киеве, ищет пострадавших
19:36
В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц
Все новости...