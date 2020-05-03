Посольство США призвало расследовать убийства журналистов и активистов

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во Всемирный день свободы прессы призвала украинские власти к справедливому расследованию нападений на журналистов и активистов.

Источник: обращение Квин, опубликованное на странице посольства в Facebook

Прямая речь: "В то время, как мы поздравляем преданных, объективных украинских журналистов, которые работают сегодня, наши мысли также с семьями украинских журналистов и активистов, отдавших свои жизни в поисках правды, таких как Георгий Гонгадзе, Павел Шеремет, Екатерина Гандзюк и другие".

"Мы продолжаем поддерживать народ Украины, призывая к справедливости в незавершенных расследованиях нападений на журналистов и активистов. Свобода прессы и безопасность журналистов должны быть жестко защищены".

Детали: Квин также отметила, что работа журналистов уменьшает влияние злоумышленников, так же и в России, "которые пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, страх и неуверенность".