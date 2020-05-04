Грозы с градом и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине пройдут дожди с грозами, в Карпатах - мокрый снег. Температура будет колебаться от 7° ночью до 23° днем.

Источник: Укринформ со ссылкой на прогноз, полученный от Украинского гидрометцентра, ДСНС

Детали: В понедельник, 4 мая, облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 18-23°, на юге и востоке до 26°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 14-19°.

В Киеве и области 4 мая облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь; днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем ​​18-20°.

На Киевщине также пройдет небольшой дождь; днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, такая погода будет составлять первый (желтый) уровень опасности.

В Украине 5-6 мая ночью местами пройдут небольшие дожди, 6 мая в Карпатах - с мокрым снегом (5 мая в большинстве западных областей без осадков), днем ​​повсюду умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла (6 мая в Карпатах заморозки 0-5°), днем ​​11-16° тепла; на остальной территории ночью 7-12°, днем ​​14-19°, на востоке страны 17-22°.

5-6 мая в столице и Киевской области ожидаются ночью местами небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем ​​14-19°.

На 7 мая синоптики прогнозируют ночью в западных, восточных и Одесской областях, днем ​​на Правобережье кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

8 мая в южных областях умеренный, ночью в Прикарпатье, днем ​​в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 2-8° тепла, на юге и востоке до 11°; днем 11-17°, на востоке до 20°, 7 мая в западных областях 8-14° тепла.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, днем 8 мая без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем 7 мая 1-6° тепла, 8 мая 4-9°.

В Киеве и области 7-8 мая без существенных осадков, только днем ​​7 мая пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​12-17°.