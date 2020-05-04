Гончарук рассказал о своем будущем в политике

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что "точно остается" в публичной политике.

Источник: его интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я - прежде всего гражданин Украины. Я продолжаю активно интересоваться тем, что происходит в публичной политике. Я точно остаюсь в публичной политике... Десятки людей, которые работали с нами в правительстве - все мы остаемся командой в широком смысле слова. Я каждый день общаюсь со многими коллегами из многих очень сфер. Я думаю, что мы с этой средой точно останемся в том числе на политической карте".

Детали: Относительно того, будет ли он формировать новую политическую силу, Гончарук отметил, что об этом "рано говорить". "Как только у нас будут какие-то детали, четкое понимание, мы об этом скажем. Сейчас я говорил бы о сути, о будущем. Это важно. Важно понимать, что может быть в стране. А может быть хорошо", - сказал он.

Гончарук также заявил, что еще не принимал решения о возможном участии в местных выборах, запланированных на осень.