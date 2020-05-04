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Гончарук рассказал об общении с Зеленским после увольнения

Понедельник, 4 мая 2020, 09:38

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что после увольнения обменялся несколькими сообщениями с президентом Владимиром Зеленским, однако считает, что мосты между ним и Зеленским не сожжены.

Источник: интервью Гончарука для "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я думаю, что нормальные человеческие отношения сохранились. Несколько раз обменялись сообщениями. Не больше…

В личном общении Владимир Александрович приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек. Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты".

Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать. Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле".

Детали: Гончарук рассказал, что не виделся с президентом с момента отставки.

Темы: ГончарукЗеленскийувольнениепрезидентпремьер


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