Украинцы винят СССР и Германию в начале Второй мировой войны
С утверждением, что СССР вместе с Германией несут ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев.
Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива
Детали: При этом на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44%.
Не согласны с этим 24%, и еще 20% не определились.
Кроме того, согласно исследованию, 39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня победы - 9 мая.
По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День победы 9 мая.
14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.
Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День победы – это, прежде всего, празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне.
32% понимают эту дату как день празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.
Для 6% этот день - просто дополнительный выходной.
61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились. Меньше такую идею поддерживают на Западе и в Центре - 12% и 18% соответственно. На Востоке и Юге по 29% сторонников такого теоретического визита, но все же большинство в этих регионах (около 50%) против такой идеи.
Опрос проведен совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось путем телефонных интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.