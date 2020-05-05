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Украинцы винят СССР и Германию в начале Второй мировой войны

Вторник, 5 мая 2020, 13:55
Украинцы винят СССР и Германию в начале Второй мировой войны

С утверждением, что СССР вместе с Германией несут ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Детали: При этом на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке - 44%.

Не согласны с этим 24%, и еще 20% не определились.

Кроме того, согласно исследованию, 39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 мая и Дня победы - 9 мая.

По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День победы 9 мая.

14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

 

Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День победы – это, прежде всего, празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне.

32% понимают эту дату как день празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

Для 6% этот день - просто дополнительный выходной.

 

61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю Дня победы в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились. Меньше такую ​​идею поддерживают на Западе и в Центре - 12% и 18% соответственно. На Востоке и Юге по 29% сторонников такого теоретического визита, но все же большинство в этих регионах (около 50%) против такой идеи.

 

Опрос проведен совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось путем телефонных интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: опросвойнаКравченкоГермания
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