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Офис президента больше не будет заниматься поставками для медицины

Вторник, 28 апреля 2020, 14:14
Офис президента больше не будет заниматься поставками для медицины

Поставками средств и оборудования для преодоления эпидемии COVID-19, которые до сих пор курировал Офис президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

Источник: Офис президента по итогам ежедневного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

Обращение президента к министру здравоохранения Максиму Степанову: "Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19".

Прямая речь секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко: "В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого в последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тысяч защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься МОЗ".

Детали: Степанов сообщил, что Минздрав уже закупил более 70 тысяч костюмов биозащиты на средства из резервного фонда.

В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

Этому предшествовало: 23 марта самолет Ил-76 привез в Украину из Китая 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.

29 марта второй самолет из Китая привез 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

14 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие еще 11 самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

23 апреля в Украину из КНР прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом, который встречал лично Зеленский. Самолет доставил 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.

Напомним: В начале апреля одесский благотворительный фонд "Корпорация монстров", который собирал помощь бизнеса для борьбы с коронавирусом в Украине, заявил, что не сможет в дальнейшем работать в антикризисном штабе при Офисе президента в Киеве, и предложил провести аудит сделанного.

Украинская правда

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Темы: Офис президентамедицинаМинздравкоронавирусгосзакупки
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