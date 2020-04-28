Офис президента больше не будет заниматься поставками для медицины

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Вторник, 28 апреля 2020, 14:14

Поставками средств и оборудования для преодоления эпидемии COVID-19, которые до сих пор курировал Офис президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.

Источник: Офис президента по итогам ежедневного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

Обращение президента к министру здравоохранения Максиму Степанову: "Вы должны обеспечить поставки масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19".

Прямая речь секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко: "В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого в последний раз занимается Офис президента. Там будут 400 тысяч защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься МОЗ".

Детали: Степанов сообщил, что Минздрав уже закупил более 70 тысяч костюмов биозащиты на средства из резервного фонда.

В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

Темы: Офис президента медицина Минздрав коронавирус госзакупки


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