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Еврокомиссия ожидает рекордного снижения ВВП еврозоны в 2020 году

Среда, 6 мая 2020, 15:53

Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в весеннем прогнозе, обнародованном Еврокомиссией сегодня.

"Несмотря на быструю и системную политику реагирования на уровне ЕС и национальном уровне, экономику ЕС в этом году ожидает рецессия исторических масштабов", - отмечается в отчете.

По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году ВВП еврозоны снизится на рекордные 7,75%, и после этого в 2021 году вырастет на 6,25%.

Экономика ЕС в целом в 2020 году может упасть на 7,5% и в 2021 вырасти на около 6%.

"Ожидаемое снятие ограничений, введенных для сдерживания коронавируса, должно создать почву для восстановления. Но экономика ЕС, скорее всего, не сможет полностью восстановиться после убытков в этом году до конца 2021 года... Ключевую роль в уменьшении экономического ущерба от кризиса и обеспечении быстрого, мощного восстановления будет играть дальнейшая эффективная политика ЕС и стран-членов на национальном уровне ", - отмечают в обзоре.

Масштабы проблем, а также темпы восстановления для отдельных стран будут отличаться в зависимости от структуры их экономик, от того, насколько каждая из них пострадала от пандемии, а также от мер, принятых на национальном уровне.

Наихудшую ситуацию прогнозируют в Греции, с сокращением ВВП на 9,7% и ростом в 2021 году на 7,9%.

Более чем на 9% может упасть также ВВП Италии и Испании (9,5% и 9,4% соответственно), и вырасти в 2021 на 6,5% и 7% соответственно.

Несколько лучше ситуация ожидается во Франции (падение на 8,2% и рост в 2021 году на 7,4%) и Германии (падение на 6,5% в 2020 году и рост в следующем году на 5,9%).

ВВП Польши, которая пострадала меньше, прогнозируют падение на 4,5%.

Безработица в еврозоне может вырасти на 2%: с 7,5% в 2019 году до 9,5% в 2021, а в следующем году снизиться до 8,5%.

В целом в ЕС безработица может достичь 9% по сравнению с 6,7% в прошлом году, и в 2021 эти снизиться до 8%.

"Европа переживает беспрецедентный со времен Великой депрессии экономический шок. Глубина рецессии и масштабы восстановления еще не очевидны - они будут зависеть от того, как быстро страны смогут снять карантин, от того, насколько каждая из стран зависит от таких отраслей как туризм, а также от их финансовых ресурсов. Разница ситуации создает угрозу для единого рынка и еврозоны, которую, впрочем, можно смягчать решительными совместными действиями. Мы вместе ответить на этот вызов ", - отметил Джентилони, еврокомиссар по экономическим вопросам.

Как сообщалось ранее, ВВП еврозоны в первом квартале 2020 снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.

Темы: ЕвропаВВП


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