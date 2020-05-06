Єврокомісія очікує рекордного зниження ВВП єврозони у 2020 році

Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у весняному прогнозі, оприлюдненому Єврокомісією 6 травня.

"Попри швидку та системну політику реагування на рівні ЄС та національному рівні, економіку ЄС цього року очікує рецесія історичних масштабів", - зазначають у звіті.

За прогнозами Єврокомісії, у 2020 році ВВП єврозони знизиться на рекордні 7,75%, і після цього у 2021 році зросте на 6,25%.

Економіка ЄС в цілому у 2020 році може впасти на 7,5%, і в 2021 зрости на близько 6%.

"Очікуване зняття обмежень, запроваджених для стримування коронавірусу, має створити підґрунтя для відновлення. Але економіка ЄС, скоріш за все, не зможе повністю відновитися після збитків цього року до кінця 2021 року… Ключову роль у зменшенні економічних збитків від кризи та забезпеченні швидкого, потужного відновлення відіграватиме подальша ефективна політика ЄС та країн-членів на національному рівні", - зазначають в огляді.

Масштаби проблем, а також темпи відновлення для окремих країн будуть відрізнятися залежно від структури їхніх економік, від того, наскільки кожна з них постраждала від пандемії, а також від заходів, вжитих на національному рівні.

Найгіршу ситуацію прогнозують у Греції, зі скороченням ВВП на 9,7% і зростанням у 2021 році на 7,9%.

На понад 9% може впасти також ВВП Італії та Іспанії (9,5% і 9,4% відповідно), і зрости у 2021 на 6,5% та 7% відповідно.

Дещо краща ситуація очікується у Франції (падіння на 8,2% та зростання у 2021 році на 7,4%) й Німеччині (падіння на 6,5% у 2020 році та зростання у наступному році на 5,9%).

ВВП Польщі, яка постраждала менше, прогнозують падіння на 4,5%.

Безробіття у єврозоні може зрости на 2%: з 7,5% у 2019 році до 9,5% у 2021, а в наступному році знизитися до 8,5%.

В цілому у ЄС безробіття може сягнути 9%, порівняно з 6,7% торік, та у 2021 оці знизитися до 8%.

"Європа переживає безпрецедентний з часів Великої депресії економічний шок. Глибина рецесії та масштаби відновлення ще не очевидні – вони залежатимуть від того, як швидко країни зможуть зняти карантинні обмеження, від того, наскільки кожна з країн залежить від таких галузей як туризм, а також від їхніх фінансових ресурсів. Різниця ситуації створює загрозу для єдиного ринку та єврозони, яку, втім, можна пом’якшувати рішучими спільними діями. Ми маємо разом відповісти на цей виклик", - зазначив Паоло Джентілоні, єврокомісар з економічних питань.

Як повідомлялося раніше, ВВП єврозони у першому кварталі 2020 року знизився на рекордні 3,8% замість прогнозованих 3,5%.

Нагадаємо, на початку квітня міністри фінансів Євросоюзу погодили пакет економічних заходів на суму в 540 млрд євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу, а Європейський інвестиційний банк створив гарантійний фонд обсягом 25 млрд євро для інвестицій у боротьбу з пандемією.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європі необхідний буде новий "план Маршалла" для подолання економічних збитків від пандемії коронавірусу.