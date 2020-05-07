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Кабмин уволил языкового омбудсмена

Четверг, 7 мая 2020, 17:32

Кабинет министров уволил Татьяну Монахову с должности языкового омбудсмена.

Источник: распоряжение правительства от 6 мая

Дословно: "Освободить Монахову Татьяну Васильевну от должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию".

Что предшествовало: 24 апреля Татьяна Монахова объявила, что увольняется с должности языкового омбудсмена. Она рассказала, что за полгода в должности так и не получила никакой заработной платы.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровязык


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