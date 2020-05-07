Кабмин уволил языкового омбудсмена
Четверг, 7 мая 2020, 17:32
Кабинет министров уволил Татьяну Монахову с должности языкового омбудсмена.
Источник: распоряжение правительства от 6 мая
Дословно: "Освободить Монахову Татьяну Васильевну от должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию".
Что предшествовало: 24 апреля Татьяна Монахова объявила, что увольняется с должности языкового омбудсмена. Она рассказала, что за полгода в должности так и не получила никакой заработной платы.
Украинская правда