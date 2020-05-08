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Украина чествует жертв нацизма в Берлине отдельно от России

Пятница, 8 мая 2020, 08:41
Украина чествует жертв нацизма в Берлине отдельно от России

В течение шести последних лет украинские дипломаты и украинская община Германии почитают память жертв нацизма 8 мая - в день, когда 75 лет назад вступила в силу капитуляция нацистского режима, что означало завершение боевых действий Второй мировой войны в Европе.

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я надеюсь, что в этом году у нас будут представители федерального правительства, руководство Бундестага и, конечно, очень много депутатов, руководство офиса президента, послов государств-союзников и руководство Берлина.

К нам приедет президент парламента Берлина, это самое высокое протокольное лицо в городе. Россияне же продолжают праздновать, так сказать, в своему кругу, и они дальше ежегодно отрываются от этой общеевропейской традиции чествования именно жертв, а не героизации победы".

Детали: По словам дипломата, ежегодно почтить украинские жертвы Второй мировой приходят все более почетные гости.

Россия и ее сателлиты и дальше празднуют 9 мая, в день, когда о победе официально объявили в СССР.

Напомним: В Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.

Во времена президента Петра Порошенко в 2015 году в Украине была введена новая памятная дата 8 мая - День памяти и примирения.

Ее установили для чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, дани уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших.

В этот день чествуют воинов, жертв войны, военных преступлений, депортаций и преступлений против человечности, совершенных в годы войны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: 9 маяРосcияГермания
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