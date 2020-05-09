Венедиктова отвела себя от дела Стерненка, но юристы не знают о такой процедуре

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отвела себя от дела экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка из-за потенциального конфликта интересов, ведь Стерненко написал на нее заявление о преступлении.

Источник: Офис генерального прокурора

Прямая речь: "Расскажу о так называемом деле "часов Венедиктовой", которое открыло Национальное антикоррупционное бюро (о якобы незадекларированных часах генпрокурора – УП). Начать производство обязал НАБУ суд по заявлению гражданина.

Заявитель по делу – лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса Генпрокурора (Сергей Стерненко – УП). Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК (Нацагентству по предупреждению коррупции – УП) о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве".

Детали: В то же время, как пояснил УП юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин, такой процедуры не существует.

Отвести от дела можно конкретного прокурора, который принимает в нем участие, а не генпрокурора целом.

Прямая речь юриста: "Венедиктова или не понимает законов, или пытается казаться объективной. Ведь ее заявление о том, что она себя отвела как генпрокурора по делу Стерненка выглядит нелепо.

В его деле вообще не требуется участие генпрокурора как таковое. Он не спецсубъект, по которому какие-то процессуальные действия осуществляет генпрокурор, как, например, нардеп или другой определенный законом чиновник".

Напомним: