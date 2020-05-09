Венедиктова отвела себя от дела Стерненка, но юристы не знают о такой процедуре
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отвела себя от дела экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка из-за потенциального конфликта интересов, ведь Стерненко написал на нее заявление о преступлении.
Источник: Офис генерального прокурора
Прямая речь: "Расскажу о так называемом деле "часов Венедиктовой", которое открыло Национальное антикоррупционное бюро (о якобы незадекларированных часах генпрокурора – УП). Начать производство обязал НАБУ суд по заявлению гражданина.
Заявитель по делу – лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса Генпрокурора (Сергей Стерненко – УП). Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК (Нацагентству по предупреждению коррупции – УП) о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве".
Детали: В то же время, как пояснил УП юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин, такой процедуры не существует.
Отвести от дела можно конкретного прокурора, который принимает в нем участие, а не генпрокурора целом.
Прямая речь юриста: "Венедиктова или не понимает законов, или пытается казаться объективной. Ведь ее заявление о том, что она себя отвела как генпрокурора по делу Стерненка выглядит нелепо.
В его деле вообще не требуется участие генпрокурора как таковое. Он не спецсубъект, по которому какие-то процессуальные действия осуществляет генпрокурор, как, например, нардеп или другой определенный законом чиновник".
Напомним:
- В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
- Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.