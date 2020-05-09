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Венедиктова отвела себя от дела Стерненка, но юристы не знают о такой процедуре

Суббота, 9 мая 2020, 02:07
Венедиктова отвела себя от дела Стерненка, но юристы не знают о такой процедуре

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отвела себя от дела экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка из-за потенциального конфликта интересов, ведь Стерненко написал на нее заявление о преступлении.

Источник: Офис генерального прокурора

Прямая речь: "Расскажу о так называемом деле "часов Венедиктовой", которое открыло Национальное антикоррупционное бюро (о якобы незадекларированных часах генпрокурора – УП). Начать производство обязал НАБУ суд по заявлению гражданина.

Заявитель по делу – лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса Генпрокурора (Сергей Стерненко – УП). Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК (Нацагентству по предупреждению коррупции – УП) о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и Генерального прокурора в этом производстве".

Детали: В то же время, как пояснил УП юрист "Центра противодействия коррупции" Андрей Савин, такой процедуры не существует.

Отвести от дела можно конкретного прокурора, который принимает в нем участие, а не генпрокурора целом.

Прямая речь юриста: "Венедиктова или не понимает законов, или пытается казаться объективной. Ведь ее заявление о том, что она себя отвела как генпрокурора по делу Стерненка выглядит нелепо.

В его деле вообще не требуется участие генпрокурора как таковое. Он не спецсубъект, по которому какие-то процессуальные действия осуществляет генпрокурор, как, например, нардеп или другой определенный законом чиновник".

Напомним:

  • В 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападающий.
  • Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Соня Лукашова, УП
Темы: Венедиктова
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